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С виду всё красиво, а внутри сквозняк — вот где кондиционер превращается в проблему

1:55
Недвижимость

Неудачно установленный кондиционер может испортить не только интерьер, но и самочувствие. Главное — не просто повесить блок "рядом с окном", а подумать, куда полетит холодный воздух и как техника впишется в пространство.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Лучше до ремонта

Идеальное время для установки — до финишной отделки. Это позволяет спрятать трубы в стену, избежать коробов и сразу продумать, где не будет сквозняков.

Куда точно не стоит направлять поток

Прямо на диван, кровать или рабочее место — плохая идея. Даже лёгкий ветерок, дующий часами, может привести к простудам. Особенно важно учитывать это в спальне: лучше размещать блок над ногами, а не над изголовьем.

Рабочие решения

Хорошо работает установка над дверью: поток движется вдоль стены, охлаждая комнату, но не создавая дискомфорта. В ограниченном пространстве подойдут модели с управляемыми жалюзи — направление воздуха легко подстроить под себя.

Как вписать кондиционер в интерьер

Нейтральный корпус — универсальное решение: сливается со стеной и почти незаметен. Есть и модели в цвет стен — если хочется чего-то особенного.

Можно спрятать — но с умом

Разместить кондиционер среди полок, рядом с картинами — отличный способ визуально замаскировать его. Но важно не перекрыть решётки — иначе техника будет перегреваться и работать хуже.

Чего точно не стоит делать

Никаких штор, экранов и плотных декоративных коробов: они мешают воздуху циркулировать, увеличивают нагрузку на двигатель и сокращают срок службы прибора.

Главное — баланс

Хороший кондиционер — это не только прохлада, но и комфорт. Правильно выбранное место, незаметный внешний вид и безопасный воздушный поток делают его почти невидимым, но незаменимым помощником.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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