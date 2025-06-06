Неровные стены — не приговор: обои, которые сделают интерьер безупречным

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ждать конца ремонта больше не обязательно — даже неровные стены можно замаскировать так, что интерьер будет выглядеть безупречно. Всё дело в правильном выборе обоев.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт

Оказывается, штукатурка — не единственный способ добиться визуальной гладкости. Если на поверхности есть мелкие волны, трещины или перепады — помогут обои с подходящим узором. Мелкий принт и частые детали создают эффект ровной плоскости: глаз "теряется" в рисунке и не замечает дефектов.

Чем активнее и плотнее орнамент, тем лучше маскируется поверхность. Главное — избегать резких контрастов. Слишком яркие сочетания не только не скроют изъяны, но и подчеркнут их. А глянцевые материалы вообще противопоказаны: они отражают свет, делая каждую неровность заметнее.

Лучше выбирать матовые обои светлых оттенков с мелким, но выразительным рисунком. Абстрактные или хаотичные узоры тоже работают на маскировку — внимание рассеивается, и дефекты уходят из фокуса.

А вот с полосками нужно быть осторожнее. Вертикальные вытягивают стены и отвлекают от волнистых линий. Горизонтальные — наоборот, подчёркивают перепады и требуют идеально ровной поверхности.

Фактурные и рельефные обои — ещё одно решение. Они добавляют глубину и отвлекают внимание от проблемных зон. Но если стены "гуляют" больше чем на 5 мм, без подготовки не обойтись: даже самый продуманный рисунок не спасёт.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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