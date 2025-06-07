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Забудьте о химии: 5 способов использовать соль для идеально чистого белья после стирки

1:37
Недвижимость

Опытные хозяйки знают, что соль — это не только кулинарный ингредиент, но и полезное средство для стирки. Они часто добавляют её в стиральную машину перед загрузкой белья.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Соль помогает решить множество проблем, связанных со стиркой. Она эффективно удаляет пятна, восстанавливает цвет ткани и улучшает результаты стирки. уверяет болгарский портал flagman.bg.

Как использовать соль для стирки?

  • Удаление пятен от вина: Если вы пролили вино на одежду, быстро посыпьте пятно толстым слоем соли. Это поможет впитать жидкость. Затем замочите вещь в холодной воде на полчаса и постирайте как обычно.
  • Удаление пятен крови: Смешайте соль с холодной водой до образования пасты и нанесите на пятно. Оставьте на некоторое время, затем постирайте одежду в стиральной машине.
  • Удаление пятен ржавчины: Смешайте соль с лимонным соком в равных пропорциях, нанесите на пятно и вотрите. Оставьте на время, а затем постирайте вещь.
  • Удаление пятен пота: Посыпьте одежду солью перед стиркой. Это поможет избавиться от пятен и неприятного запаха.
  • Восстановление цвета: Добавьте 1 столовую ложку соли в отсек для моющего средства. Это поможет сохранить яркость ткани.

Соль — это простое и доступное средство, которое может значительно улучшить качество стирки. Попробуйте её в своих домашних делах и убедитесь в её эффективности!

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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