Забудьте о химии: 5 способов использовать соль для идеально чистого белья после стирки

Опытные хозяйки знают, что соль — это не только кулинарный ингредиент, но и полезное средство для стирки. Они часто добавляют её в стиральную машину перед загрузкой белья.
Соль помогает решить множество проблем, связанных со стиркой. Она эффективно удаляет пятна, восстанавливает цвет ткани и улучшает результаты стирки. уверяет болгарский портал flagman.bg.
Как использовать соль для стирки?
Соль — это простое и доступное средство, которое может значительно улучшить качество стирки. Попробуйте её в своих домашних делах и убедитесь в её эффективности!
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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