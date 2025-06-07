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Конец эры микроволновки? Этот прибор готовит лучше и не сушит еду

1:29
Недвижимость

Когда-то микроволновка казалась вершиной бытового гения: нажал кнопку — и еда готова. Но, похоже, её звёздный час подходит к концу. На кухонной арене появился серьёзный конкурент, способный вытеснить привычную технику в прошлое.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Речь идёт о пароконвектомате — устройстве нового поколения, которое сочетает в себе функции запекания, приготовления на пару, конвекции и даже гриля. По сути, это та самая "умная духовка", о которой мечтали те, кто хочет готовить не просто быстро, а вкусно и с пользой.

Что умеет пароконвектомат:

  • контролировать влажность продуктов;

  • сохранять сочность блюд за счёт встроенных крышек;

  • выбирать нужный режим: пар, жар, комби;

  • готовить без пересушивания и подгорания.

Да, микроволновка всё ещё остаётся самой быстрой в вопросах разогрева. Но её возможности на этом и заканчиваются. В отличие от неё, пароконвектомат не только разогревает — он запекает, жарит, готовит на пару и на гриле. Можно варить овощи, запекать рыбу или делать хрустящую курочку — всё в одном устройстве.

Пока что микроволновка выигрывает по скорости, особенно если нужно просто подогреть чай. Но универсальность и качество приготовления блюд делают выбор в пользу нового прибора всё более очевидным. Особенно для тех, кто хочет превратить кухню в маленький ресторан.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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