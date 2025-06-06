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Пятна, которых стыдятся даже самые смелые — удалены без следа

1:22
Недвижимость

Кажется, это проклятие белых рубашек и тёмных футболок. Сколько бы ни старались аккуратно наносить дезодорант, следы под мышками всё равно появляются. Иногда — светлые, иногда — жёлтые. И, увы, стиральная машина не справляется.

Рубашки на вешалке
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рубашки на вешалке

Пятна появляются из-за взаимодействия пота и компонентов дезодоранта. Особенно страдают белые вещи: кажется, будто ткань "впитала" неопрятность навсегда. Многие в отчаянии хватаются за отбеливатель или соду, но часто это даёт слабый результат или даже вредит ткани.

На самом деле есть куда более мягкий и действенный способ.

Рабочий способ без вреда для ткани

Всё, что нужно — перекись водорода (тот самый аптечный оксигенат), немного мягкого моющего средства и тёплая вода.

Вот как это работает:

  • Смешайте 1 стакан горячей воды с 1 ст. ложкой жидкого моющего средства.
  • Добавьте 2 ст. ложки перекиси водорода.
  • Нанесите смесь на загрязнённый участок с помощью зубной щётки или ткани.
  • Оставьте на 10 минут.
  • Аккуратно потрите щёткой и промойте тёплой водой.
  • После этого можно постирать вещь как обычно.

Этот метод безопасен даже для деликатных тканей и не требует агрессивной химии.

Уточнения

Пятно — место или область, выделяющиеся по цвету от остальной поверхности, либо запачканное, измазанное чем-нибудь место. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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