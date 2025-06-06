Пятна, которых стыдятся даже самые смелые — удалены без следа

Кажется, это проклятие белых рубашек и тёмных футболок. Сколько бы ни старались аккуратно наносить дезодорант, следы под мышками всё равно появляются. Иногда — светлые, иногда — жёлтые. И, увы, стиральная машина не справляется.
Пятна появляются из-за взаимодействия пота и компонентов дезодоранта. Особенно страдают белые вещи: кажется, будто ткань "впитала" неопрятность навсегда. Многие в отчаянии хватаются за отбеливатель или соду, но часто это даёт слабый результат или даже вредит ткани.
На самом деле есть куда более мягкий и действенный способ.
Всё, что нужно — перекись водорода (тот самый аптечный оксигенат), немного мягкого моющего средства и тёплая вода.
Вот как это работает:
Этот метод безопасен даже для деликатных тканей и не требует агрессивной химии.
Пятно — место или область, выделяющиеся по цвету от остальной поверхности, либо запачканное, измазанное чем-нибудь место.
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