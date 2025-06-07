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В 2027 году не будет новостроек? Вице-премьер предупредил о тревожной тенденции

1:46
Недвижимость

А что, если через пару лет в новостройках просто нечего будет покупать? Звучит тревожно, но такой сценарий уже обсуждают на самом высоком уровне.

ЖК в Хамовниках, Москва
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЖК в Хамовниках, Москва

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" заявил: в 2027 году в России может не быть ввода жилья — или его объемы окажутся существенно ниже текущих.

"Это первый тревожный фактор", — отметил он, говоря о "серьёзной, нехорошей тенденции" в строительной отрасли.

Почему это происходит

Причина — очевидна и пугает своей простотой. Запускается всё меньше новых строительных проектов. А это значит, что через пару лет строить будет просто нечего.

Сейчас застройщики не могут собрать необходимую сумму на эскроу-счетах — деньги от покупателей не приходят в нужных объёмах. И всё из-за того, что ипотека становится менее доступной.

Последствия уже чувствуются

По словам Хуснуллина, многие компании начинают откладывать сроки строительства, перенося ввод готовых домов на следующие годы. И даже те объекты, что были запланированы, могут не сдаться в срок.

Есть ли надежда

Несмотря на пессимизм, Хуснуллин выразил осторожный оптимизм:

"Надеемся, что станет полегче с ипотекой. Сейчас отмена комиссии, может, приведет к тому, что больше будут выдавать ипотеку, и мы тогда переживем это трудное время".

Если рынок ипотеки немного оживится, ситуация может измениться — но пока картина остаётся тревожной. Возможное сокращение объёмов ввода жилья к 2027 году оценивается на уровне до 30%.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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