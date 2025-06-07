Новые территории — новые возможности: как получить жильё с поддержкой

Хотите знать, как государство реально поддерживает тех, кто строит или мечтает о собственном жилье? Оказывается, в России уже работает около 50 разных мер поддержки в сфере жилищного строительства — и этот список постоянно пополняется.
Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире "Россия-24":
"У нас порядка 50 основных мер поддержки стройкомплекса и защиты интересов граждан в жилищном строительстве разработано, мы ими постоянно занимаемся".
Особое внимание уделяется семейной ипотеке. Теперь она доступна даже на вторичное жильё. Пусть эффект не массовый, но для многих семей это — шанс наконец переехать в собственную квартиру.
"Мы запустили семейную ипотеку на вторичное жилье. Она, конечно, не даст какого-то массового эффекта, но всё равно позволит части населения решить свои проблемы".
Государство расширяет и программы ипотеки на новых территориях. Сейчас планируется увеличение лимитов, чтобы охватить больше желающих.
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) тоже на подъёме. Хуснуллин отметил хорошие темпы ввода новых домов — люди действительно завершают стройки и въезжают в своё жильё.
Кроме ипотек, развиваются и другие финансовые инструменты:
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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