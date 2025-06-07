Новые территории — новые возможности: как получить жильё с поддержкой

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите знать, как государство реально поддерживает тех, кто строит или мечтает о собственном жилье? Оказывается, в России уже работает около 50 разных мер поддержки в сфере жилищного строительства — и этот список постоянно пополняется.

Фото: Wikimedia Commons by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Строительство дома из клеёного бруса

Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире "Россия-24":

"У нас порядка 50 основных мер поддержки стройкомплекса и защиты интересов граждан в жилищном строительстве разработано, мы ими постоянно занимаемся".

Что уже помогает семьям

Особое внимание уделяется семейной ипотеке. Теперь она доступна даже на вторичное жильё. Пусть эффект не массовый, но для многих семей это — шанс наконец переехать в собственную квартиру.

"Мы запустили семейную ипотеку на вторичное жилье. Она, конечно, не даст какого-то массового эффекта, но всё равно позволит части населения решить свои проблемы".

Поддержка новых регионов

Государство расширяет и программы ипотеки на новых территориях. Сейчас планируется увеличение лимитов, чтобы охватить больше желающих.

Частный сектор растёт

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) тоже на подъёме. Хуснуллин отметил хорошие темпы ввода новых домов — люди действительно завершают стройки и въезжают в своё жильё.

Альтернативы кредитам

Кроме ипотек, развиваются и другие финансовые инструменты:

Ссудо-сберегательные кассы: работающий, но пока малоизвестный механизм.

Рассрочка от застройщиков: правительство старается сделать её более доступной для простых граждан.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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