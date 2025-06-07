Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женатый актёр избегает любовных писем: Артём Ткаченко раскрыл правила общения с поклонниками
Бак тает на глазах — и это не из-за жары: что в машине летом жрёт топливо без спроса
Зачем кошка уносит корм под диван: объяснение, уходящее в доисторические времена
Письмо из прошлого, которое нельзя было найти: египетская тайна, прятавшаяся 3500 лет
Грядка заработала вдвое эффективнее, когда соединили этих двоих
Этот фрукт может помочь при гипертонии — но есть нюансы
ТОП-5 самых экзотических машин всех времён и народов
Без теней и подводки, но с вау-эффектом: хитрая тушь, которая делает всё сама
Иммерсивные технологии на выставке "Гиганты": погружение в мир доисторических чудовищ

Жильё у моря по ипотеке: кто скупает побережье и за сколько

2:13
Недвижимость

Пока многие мечтают о домике на побережье, жители Москвы и Подмосковья уже воплощают мечту в реальность. В 2024 году и первой половине 2025-го они оформили больше всего ипотек на курортную недвижимость — почти 14% от всех подобных сделок в стране.

Элитные новостройки в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Maxim atayants, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Элитные новостройки в Москве

В 2024 году и первой половине 2025 года больше всего сделок (с участием ипотеки — прим. ТАСС) совершили жители Москвы (8,5%) и Московской области (5,4%). Их совокупная доля приближается к 14%.

Где и на какие суммы покупают

Москвичи выбирают дорогое жильё: в среднем это квартиры за 6,9 млн рублей, площадью 50-55 кв. м. Жители Подмосковья следуют за ними с объектами по 6,3 млн. Интерес проявляют и питерцы: у них средний чек — 6,8 млн руб., но их доля заметно ниже — 2,7%.

Третьими по активности стали красноярцы (4,1%). Примечательно, что в топ-20 вошли регионы с холодным климатом — ХМАО, Кемеровская и Томская области.

Южане покупают… у южан

На фоне спроса из холодных регионов, интерес вызывает и поведение жителей тёплых краёв. Несмотря на комфортный климат, жители Краснодарского края (3,7%) и Адыгеи (1,5%) тоже активно покупают курортную недвижимость — чаще всего друг у друга.

Жители Краснодарского края стали лидерами по покупкам в Адыгее (после самих адыгейцев). А жители Адыгеи вошли в пятёрку лидеров по приобретению недвижимости в Краснодарском крае.

Стоимость таких квартир — 4,8-4,9 млн руб. Ипотека — основной инструмент, что говорит об уверенном интересе и доступности таких сделок.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Правда ТВ
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном Аудио 
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной
Наука и техника
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной Аудио 
Пусть гниют: Зеленский принял решение, которое взорвет Украину
Военные новости
Пусть гниют: Зеленский принял решение, которое взорвет Украину Аудио 
Популярное
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров

В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?

Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
Последние материалы
Бак тает на глазах — и это не из-за жары: что в машине летом жрёт топливо без спроса
Зачем кошка уносит корм под диван: объяснение, уходящее в доисторические времена
Письмо из прошлого, которое нельзя было найти: египетская тайна, прятавшаяся 3500 лет
Грядка заработала вдвое эффективнее, когда соединили этих двоих
Этот фрукт может помочь при гипертонии — но есть нюансы
Жильё у моря по ипотеке: кто скупает побережье и за сколько
ТОП-5 самых экзотических машин всех времён и народов
Без теней и подводки, но с вау-эффектом: хитрая тушь, которая делает всё сама
Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку
Иммерсивные технологии на выставке "Гиганты": погружение в мир доисторических чудовищ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.