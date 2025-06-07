Жильё у моря по ипотеке: кто скупает побережье и за сколько

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пока многие мечтают о домике на побережье, жители Москвы и Подмосковья уже воплощают мечту в реальность. В 2024 году и первой половине 2025-го они оформили больше всего ипотек на курортную недвижимость — почти 14% от всех подобных сделок в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxim atayants, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Элитные новостройки в Москве

В 2024 году и первой половине 2025 года больше всего сделок (с участием ипотеки — прим. ТАСС) совершили жители Москвы (8,5%) и Московской области (5,4%). Их совокупная доля приближается к 14%.

Где и на какие суммы покупают

Москвичи выбирают дорогое жильё: в среднем это квартиры за 6,9 млн рублей, площадью 50-55 кв. м. Жители Подмосковья следуют за ними с объектами по 6,3 млн. Интерес проявляют и питерцы: у них средний чек — 6,8 млн руб., но их доля заметно ниже — 2,7%.

Третьими по активности стали красноярцы (4,1%). Примечательно, что в топ-20 вошли регионы с холодным климатом — ХМАО, Кемеровская и Томская области.

Южане покупают… у южан

На фоне спроса из холодных регионов, интерес вызывает и поведение жителей тёплых краёв. Несмотря на комфортный климат, жители Краснодарского края (3,7%) и Адыгеи (1,5%) тоже активно покупают курортную недвижимость — чаще всего друг у друга.

Жители Краснодарского края стали лидерами по покупкам в Адыгее (после самих адыгейцев). А жители Адыгеи вошли в пятёрку лидеров по приобретению недвижимости в Краснодарском крае.

Стоимость таких квартир — 4,8-4,9 млн руб. Ипотека — основной инструмент, что говорит об уверенном интересе и доступности таких сделок.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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