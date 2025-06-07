Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти ошибки совершают все, кто только получил права: как выбрать первый автомобиль и не пожалеть
Россия — Нигерия: ничья с лёгким африканским акцентом
Эта кукуруза довела гостей до споров: готовим по-мексикански с сыром и лаймом
50 лет без пересадки: растения, которые не просят внимания— просто посадите и забудьте
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Как правильно пить воду, чтобы зарядить мозг и избежать усталости — 5 правил
Не позволяйте жаре испортить здоровье: 6 советов по использованию кондиционера с умом
Бицепс, трицепс, предплечья: полный гид по тренировке рук
Забудьте про джинсы: эти 10 вещей подарят вам лёгкость и стиль в летнюю жару

Май удивил застройщиков: в новостройках — резкое падение продаж

Недвижимость

Май 2025 года оказался не лучшим месяцем для рынка новостроек в Московском регионе. На фоне праздников, длинных выходных и не самых привлекательных условий по ипотеке — покупательская активность заметно снизилась.

Новостройка
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новостройка

Что произошло

По данным системы мониторинга bnMAP. pro, в мае было зафиксировано всего 8 122 сделки — на 22% меньше, чем в апреле. Общая площадь проданных объектов также упала на 22%, составив 384,3 тыс. кв. метров. Это серьезное снижение, особенно на фоне апрельского падения всего на 6%.

Где упали продажи сильнее всего

  • Новая Москва — антилидер рейтинга. Здесь количество сделок сократилось на 26,9%, а суммарная площадь лотов — на 27,7%.
  • Старая Москва показала более умеренное падение: -20,3% по числу сделок и -21,5% по площади.
  • Московская область тоже пошла вниз, но чуть мягче — минус 20% по сделкам и 17,8% по квадратным метрам.

Почему рынок "просел"

Аналитики объясняют снижение целым рядом факторов:

  • Традиционно в мае рынок замирает из-за праздников.
  • Многие покупатели предпочитают отложить сделки до июня.
  • Ставки по ипотеке всё ещё далеки от комфортного уровня.
  • Ожидания смягчения рынка сдерживают спрос.

"В мае 2025 года в Московском регионе зафиксировано всего 8 122 лота в сделках, что на 22% меньше, чем в апреле. Суммарная площадь лотов в сделках составила 384,3 тыс. кв. метров, что также на 22% ниже показателей предыдущего месяца", — сообщают в bnMAP. pro.

Что дальше

Пока рынок демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению, но эксперты не спешат делать мрачные прогнозы. Впереди — лето, которое может стать точкой разворота: появятся акции от застройщиков, возможны послабления по ипотеке. Всё это способно оживить интерес к первичке.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Авто
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега Аудио 
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Популярное
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров

В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?

Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Последние материалы
Забудьте про джинсы: эти 10 вещей подарят вам лёгкость и стиль в летнюю жару
Иск на 250 миллионов: Минобороны выступил в качестве истца против Института инженерной физики
Хотел унизить, но получил отпор: не поверите, как Аврора Киба ответила Киркорову, заявившему, что она не существует как личность
Под джунглями Мексики найдено чудо древней инженерии: что скрывают руины города майя
Постельные клопы стали нашими спутниками — и это не случайность
Эта одна ошибка при пересадке может лишить петунию пышного цветения
Пять минут на жаре — и вы под следствием: что грозит владельцу за животное в машине
Топ-5 самых распространённых ошибок при самостоятельном ремонте автомобиля и как их избежать
Похожи, как братья, но растут в разных условиях: в чём Jetta VS5 уступает Skoda Karoq
Руки скользят, нервы сдают: вот три неожиданных способа справиться с крышкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.