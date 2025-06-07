Май удивил застройщиков: в новостройках — резкое падение продаж

Май 2025 года оказался не лучшим месяцем для рынка новостроек в Московском регионе. На фоне праздников, длинных выходных и не самых привлекательных условий по ипотеке — покупательская активность заметно снизилась.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новостройка

Что произошло

По данным системы мониторинга bnMAP. pro, в мае было зафиксировано всего 8 122 сделки — на 22% меньше, чем в апреле. Общая площадь проданных объектов также упала на 22%, составив 384,3 тыс. кв. метров. Это серьезное снижение, особенно на фоне апрельского падения всего на 6%.

Где упали продажи сильнее всего

Новая Москва — антилидер рейтинга. Здесь количество сделок сократилось на 26,9%, а суммарная площадь лотов — на 27,7%.

Старая Москва показала более умеренное падение: -20,3% по числу сделок и -21,5% по площади.

Московская область тоже пошла вниз, но чуть мягче — минус 20% по сделкам и 17,8% по квадратным метрам.

Почему рынок "просел"

Аналитики объясняют снижение целым рядом факторов:

Традиционно в мае рынок замирает из-за праздников.

Многие покупатели предпочитают отложить сделки до июня.

Ставки по ипотеке всё ещё далеки от комфортного уровня.

Ожидания смягчения рынка сдерживают спрос.

"В мае 2025 года в Московском регионе зафиксировано всего 8 122 лота в сделках, что на 22% меньше, чем в апреле. Суммарная площадь лотов в сделках составила 384,3 тыс. кв. метров, что также на 22% ниже показателей предыдущего месяца", — сообщают в bnMAP. pro.

Что дальше

Пока рынок демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению, но эксперты не спешат делать мрачные прогнозы. Впереди — лето, которое может стать точкой разворота: появятся акции от застройщиков, возможны послабления по ипотеке. Всё это способно оживить интерес к первичке.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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