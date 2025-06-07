Май удивил застройщиков: в новостройках — резкое падение продаж

Май 2025 года оказался не лучшим месяцем для рынка новостроек в Московском регионе. На фоне праздников, длинных выходных и не самых привлекательных условий по ипотеке — покупательская активность заметно снизилась.
По данным системы мониторинга bnMAP. pro, в мае было зафиксировано всего 8 122 сделки — на 22% меньше, чем в апреле. Общая площадь проданных объектов также упала на 22%, составив 384,3 тыс. кв. метров. Это серьезное снижение, особенно на фоне апрельского падения всего на 6%.
Аналитики объясняют снижение целым рядом факторов:
"В мае 2025 года в Московском регионе зафиксировано всего 8 122 лота в сделках, что на 22% меньше, чем в апреле. Суммарная площадь лотов в сделках составила 384,3 тыс. кв. метров, что также на 22% ниже показателей предыдущего месяца", — сообщают в bnMAP. pro.
Пока рынок демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению, но эксперты не спешат делать мрачные прогнозы. Впереди — лето, которое может стать точкой разворота: появятся акции от застройщиков, возможны послабления по ипотеке. Всё это способно оживить интерес к первичке.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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