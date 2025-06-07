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Нацпроект в действии: какие регионы поразили результатами

2:41
Недвижимость

За шесть лет в России построили 577,7 млн кв. м жилья, улучшив условия жизни для 23,7 млн семей. Это результат масштабной работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", и он уже даёт впечатляющие плоды.

Стройка в Тюмени
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройка в Тюмени

Кто уже впереди

Сегодня 18 регионов уверенно достигли целевых показателей по вводу жилья — не менее 0,82 кв. м на человека. В этот список вошли:

  • Чеченская, Удмуртская, Адыгея, Татарстан, Башкортостан, Алтай, Дагестан, Тыва.
  • Ленинградская, Тюменская, Сахалинская, Московская, Калининградская области.
  • Краснодарский край, Новосибирская, Калужская, Пензенская и Воронежская области.

Миллионы квадратных метров

С 2020 по 2024 год 11 регионов внесли наибольший вклад — каждый построил более 10 млн кв. м жилья. Это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская, Тюменская, Свердловская, Ростовская, Новосибирская области, а также республики Татарстан и Башкортостан.

Финансовая дисциплина — ещё один успех

Некоторые регионы отличились эффективным исполнением программ:

Республика Бурятия - 22 реализованные программы.
Рязанская область - 21.
Калужская, Саратовская, Омская области и Татарстан - по 20 программ.

Как менялась ситуация с 2019 года

По словам министра строительства Ирека Файзуллина, федеральный проект "Жильё" стартовал в 2019 году со 82 млн кв. м. В 2024-м эта цифра достигла 107,7 млн кв. м.

Средняя обеспеченность жильём — 29,4 кв. м на человека, а объём строящегося многоквартирного жилья вырос за три года с 96,4 до 114,7 млн кв. м.

Китайский опыт — в помощь

По итогам поездки в Китай, вице-премьер поручил Минстрою изучить лучшие практики Поднебесной в строительстве — как жилом, так и промышленном. Китай уже добился серьёзных результатов, и в будущем его опыт может стать ориентиром и для России.

Уточнения

Национальные проекты - проекты федерального уровня, выдвигаемые Президентом и Правительством Российской Федерации в разные годы.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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