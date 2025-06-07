Хотите купить жилье? Вот что будет с ценами и ипотекой в 2025 году

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Можно ли будет купить квартиру в 2025 году или мечта о собственных метрах снова откладывается? Несмотря на переменчивую экономическую обстановку, коэффициент доступности жилья в России, скорее всего, останется стабильным. Об этом рассказала Татьяна Полиди, вице-президент фонда "Институт экономики города", на онлайн-дискуссии о доступности жилья в российских агломерациях.

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новостройки

Что такое коэффициент доступности жилья

Это соотношение средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м к годовому доходу семьи из трех человек. Иначе говоря, это число лет, за которые семья сможет накопить на жилье, если будет откладывать весь доход.

Цифры говорят сами за себя

По итогам 2024 года коэффициент составил 3,3. Прогноз на 2025 год — от 3 до 3,5, то есть почти без изменений. По словам Полиди, ипотека по-прежнему остается ключевым фактором. Программы вроде "Семейной ипотеки" продолжают действовать, а значит, примерно 58% семей смогут позволить себе купить жилье — как и годом ранее.

"Мне кажется, коэффициент доступности жилья не будет сильно изменен и останется на уровне 3-3,5%", — отметила эксперт.

Почему квартиры стали немного доступнее

В 2023 году доступность жилья была на уровне 56,8%, а в 2024-м — уже 58,7%. Этот рост, как подчеркнула Полиди, связан с увеличением доходов и льготной ипотекой.

Однако есть и другая сторона медали. Профессор МГУ Наталья Зубаревич напомнила, что рост доходов в 2024 году составил 10,5%, но в 2025-м ожидать повторения такой динамики не стоит.

"Это скажется и на ценах, которые в первом квартале уже подросли на первичном рынке. На вторичном в 33 регионах роста не было. Сформируется новый баланс — без резких скачков", — уверена она.

Что дальше

Эксперты едины во мнении: сильных колебаний пока не предвидится. Но многое зависит от политики Банка России и экономических реалий второй половины года.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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