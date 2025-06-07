Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Disney World в шоке: катания на водной горке привели к иску от инвалида
Пыльное прошлое — новое золото: советские предметы, которые теперь украшают интерьеры
Сажаем картошку в июне: как успеть собрать урожай с ранних сортов
Запах, который взрывает память: повышает концентрацию даже лучше кофе
Они выглядят как ангелы в смокингах, но творят такое, что даже люди краснеют
Черный, коньячный или бежевый? Как выбрать сумку, которая идеально впишется в любой гардероб
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Картофельный суп с секретом: добавляю всего один ингредиент, и все просят этот рецепт

Хотите купить жилье? Вот что будет с ценами и ипотекой в 2025 году

2:33
Недвижимость

Можно ли будет купить квартиру в 2025 году или мечта о собственных метрах снова откладывается? Несмотря на переменчивую экономическую обстановку, коэффициент доступности жилья в России, скорее всего, останется стабильным. Об этом рассказала Татьяна Полиди, вице-президент фонда "Институт экономики города", на онлайн-дискуссии о доступности жилья в российских агломерациях.

Новостройки
Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новостройки

Что такое коэффициент доступности жилья

Это соотношение средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м к годовому доходу семьи из трех человек. Иначе говоря, это число лет, за которые семья сможет накопить на жилье, если будет откладывать весь доход.

Цифры говорят сами за себя

По итогам 2024 года коэффициент составил 3,3. Прогноз на 2025 год — от 3 до 3,5, то есть почти без изменений. По словам Полиди, ипотека по-прежнему остается ключевым фактором. Программы вроде "Семейной ипотеки" продолжают действовать, а значит, примерно 58% семей смогут позволить себе купить жилье — как и годом ранее.

"Мне кажется, коэффициент доступности жилья не будет сильно изменен и останется на уровне 3-3,5%", — отметила эксперт.

Почему квартиры стали немного доступнее

В 2023 году доступность жилья была на уровне 56,8%, а в 2024-м — уже 58,7%. Этот рост, как подчеркнула Полиди, связан с увеличением доходов и льготной ипотекой.

Однако есть и другая сторона медали. Профессор МГУ Наталья Зубаревич напомнила, что рост доходов в 2024 году составил 10,5%, но в 2025-м ожидать повторения такой динамики не стоит.

"Это скажется и на ценах, которые в первом квартале уже подросли на первичном рынке. На вторичном в 33 регионах роста не было. Сформируется новый баланс — без резких скачков", — уверена она.

Что дальше

Эксперты едины во мнении: сильных колебаний пока не предвидится. Но многое зависит от политики Банка России и экономических реалий второй половины года.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи
Садоводство, цветоводство
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Военные новости
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева Аудио 
Популярное
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали

Американцы массово фотографируют рыбные консервы! Узнайте, почему этот тренд набирает популярность, и как рыбные консервы могут стать полезным дополнением к вашему рациону, обеспечивая омега-3 и витамин D.

Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Никаких возрастных ограничений: 10 платьев, которые подчеркнут ваш стиль в летнюю пору
Никаких возрастных ограничений: 10 платьев, которые подчеркнут ваш стиль в летнюю пору
Последние материалы
Вся Европа скупает эту рыбу — и вот почему стоит взять на заметку
Острая еда убила её молча: девушка смеялась в блоге, пока рак не поставил точку
Цветы, которые не боятся жары: 5 растений для летнего сада без лишнего полива
7 романтических пляжей рядом с Нантом: откройте для себя морское очарование
Нюд не скучный: эти лаки знают, как превратить невидимое в стиль
Купил Ладу — вернул 260 тысяч: в России готовят новый налоговый бонус
Забудьте о старой стиралке: почему новые модели с умными функциями — это выгодное обновление
Интенсивнее, чем кардио: эти 4 упражнения с собственным весом сожгут больше жира
Не просто ездят, а удивляют: машины, которые живут от 400 тыс. км
Цены на черешню взлетели! Главная причина увеличения стоимости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.