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Как без ремонта и стен разделить пространство — простой приём зонирования

2:12
Недвижимость

Интерьер оживает, когда нарушаешь привычные правила. Одна нестандартная идея может превратить обычную комнату в пространство с характером — уютное, продуманное и живое.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

Диван — не к стене

Забудьте про шаблонную расстановку мебели. Если сдвинуть диван или кресло в центр комнаты, получится уютный "остров" для общения. Это добавляет динамики и делает зону отдыха отдельной главой в интерьере. Главное — выдержать комфортное расстояние между сиденьями: от 1,2 до 2,5 метров. Так и говорить удобно, и ощущение тесноты не появляется.

Фактура решает

Визуальный объем создаётся не только мебелью, но и контрастом материалов. Сочетайте гладкие поверхности с грубыми — например, стекло с рельефной штукатуркой или металл с текстилем. Это придаёт глубину и делает пространство "тактильным".

Свет — многослойный

Один потолочный светильник — это вчерашний день. Добавьте настольные лампы, торшеры и скрытую подсветку. Игра теней делает даже спокойную цветовую палитру живой и многогранной.

Акценты точечные

Яркие детали нужны, но по делу. Один броский предмет — картина, ковер, ваза — сразу задаёт тон, не превращая комнату в винегрет.

Зонирование без стен

Если хочется отделить зону отдыха от рабочей или обеденной — используйте ковер, невысокий стеллаж или даже небольшой подиум. Такие детали работают как маркеры пространства.

Неровности, которые работают

Не бойтесь неожиданных форм — зеркало с овальным контуром, столик с кривыми ножками или асимметричная полка добавят живости в геометрию комнаты.

Живой интерьер — тот, что меняется

Осенью — теплые пледы, весной — лёгкие подушки. Небольшие сезонные обновления поддерживают ощущение новизны без радикального ремонта.

Интерьер, построенный по этим принципам, не нуждается в объяснениях. Он говорит сам за себя — атмосферой, деталями, настроением.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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