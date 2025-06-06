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Хранение велосипеда в квартире: 5 решений, которые реально работают

1:28
Недвижимость

Велосипед — это не самокат и не ролики: в ящик его не спрячешь. Особенно если вы живёте в квартире без балкона и кладовки. Но есть простые решения, которые помогут вписать "железного коня" в интерьер без хаоса и грязи.

Квартира студия
Фото: Designed by Freepik by katemangostar is licensed under Public domian
Квартира студия

1. Вертикальное хранение — если есть балкон

Хранение "вверх колесами" — отличный вариант для тех, у кого есть балкон или лоджия. Велосипед ставится вертикально, опираясь на одно колесо. Такой способ действительно экономит пространство.

Лайфхак: заранее купите чехлы на колёса — это избавит от лишней уборки и грязи на полу.

2. Горизонтальное крепление — прямо в комнате

Если велосипеду придётся жить с вами в спальне или гостиной, самый аккуратный способ — закрепить его горизонтально за раму. Используйте:

  • Обычные крюки (такие, как в гараже для шин)

  • Специальные "полки"-держатели — они выглядят аккуратно и могут даже стать элементом декора

3. Кладовка? Нет? Тогда встроите велопарковку в интерьер

На этапе ремонта или перепланировки можно заложить место под велосипед изначально. Например:

  • убрать шкаф в коридоре и вместо него сделать парковочную нишу для велика;

  • организовать отдельную секцию в гардеробной.

Важно: такой вариант подойдёт только тем, кто может обойтись без дополнительного хранения в прихожей.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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