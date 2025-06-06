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Покупка техники без переплат: вот что важно знать перед выбором

2:10
Недвижимость

Бытовая техника давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она помогает сэкономить силы, время и даже настроение. Но всё чаще цены на привычные приборы кусаются. Как же сделать так, чтобы покупать нужное — и не опустошать кошелек?

Покупка холодильника
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка холодильника

Зачем платить за "красивую картинку"

Встраиваемая техника выглядит элегантно — как будто часть кухни из журнала. Но и стоит она соответственно. А вот отдельно стоящие холодильники, микроволновки и плиты часто не только дешевле, но и функциональнее. А ещё их проще чинить и перевозить.

Один прибор — два решения

Если хочется и микроволновку, и духовку, есть смысл рассмотреть гибридные модели: 2-в-1 обойдётся дешевле, чем покупать каждую отдельно. То же касается стиральных машин с сушкой — экономия ощутимая.

А если кухня небольшая, многофункциональные устройства — настоящая находка. Например, кухонный комбайн вместо трёх отдельных приборов: мясорубки, миксера и соковыжималки.

Не бойтесь новых имён

Многие новички на рынке выпускают достойную технику, не уступающую брендам. Часто за имя мы переплачиваем больше, чем за сами характеристики. А бывают случаи, когда именитые производители выходят в новую категорию и сначала предлагают свои товары по сниженным ценам. Это шанс.

Не ленитесь сравнивать

Онлайн-магазины — настоящее сокровище для охотников за выгодой. Во-первых, ассортимент там шире. Во-вторых, можно наткнуться на акцию, которую не найти в офлайн-магазине. А ещё - цены ниже из-за отсутствия расходов на аренду и персонал.

Важно: перед покупкой всегда читайте отзывы, проверяйте условия доставки и гарантию.

Старое — в зачёт нового

Многие сети принимают технику с пробегом. Даже старенький телевизор или смартфон может стать "скидочной монетой" на новый гаджет. Условия разные, но скидки бывают ощутимыми.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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