Больше не нужен экран на полстены: как смотреть кино дома как в зале

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

А вы когда-нибудь мечтали о собственном кинотеатре дома, но думали, что это сложно, дорого и громоздко? Всё меняется. Теперь эффект большого экрана — не только в зале мультиплекса.

Фото: flickr.com by PascalSijen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Домашний кинотеатр

Почему телевизор больше не главное медиаустройство

До недавнего времени телевизор считался центром домашнего досуга. Однако времена меняются. Всё чаще люди выбирают альтернативу, позволяющую получить более масштабное изображение и насыщенный звук — прямо у себя в гостиной.

Что мешало раньше

Проекторы долгое время оставались нишевым устройством. Основные причины:

Требование затемнённого помещения.

Монтаж на потолке или размещение в нескольких метрах от стены.

Необходимость в стороннем источнике изображения.

Слабый встроенный звук.

Множество проводов и неудобная установка.

Проще говоря, проектор превращался в технический квест с сомнительным результатом.

А теперь всё иначе

На смену классическим устройствам пришли ультракороткофокусные лазерные проекторы. Они не требуют подвесов, затемнений и кучи техники вокруг. Достаточно поставить устройство в полуметре от стены — и вы получаете картинку диагональю до 3 метров.

Удобство без компромиссов

Такие устройства органично вписываются в интерьер: никаких свисающих кронштейнов и лишних элементов. Современные технологии сделали проекционную картинку яркой даже при дневном освещении, а звук — объёмным и насыщенным. Вы просто включаете — и наслаждаетесь.

Кинотеатр там, где вы захотите

Теперь домашний кинотеатр — это не сложный проект, а буквально одна коробка на тумбе. Больше не нужно делать выбор между качеством и комфортом. Всё уже есть в одном устройстве. И, самое главное — это не требует перестройки всей комнаты.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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