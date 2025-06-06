Чем покрасить забор, чтобы не возвращаться к нему пять лет

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Погодные капризы не щадят ни дерево, ни металл, ни бетон. Без защиты любой забор теряет прочность и внешний вид. Окраска — простой способ продлить срок службы ограждения и сэкономить на ремонте.

Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом

Подготовка: не пропустите ни шаг

Перед тем как приступить к покраске, забор нужно грамотно подготовить:

Удалите старую краску шпателем или средствами для размягчения.

Замените сгнившие доски и заделайте трещины.

Очистите металлические части от ржавчины и нанесите антикор.

Обработайте дерево антисептиком и антипиреном.

Грунтуйте, особенно под акриловые или лессирующие краски.

Обеспечьте чистую, сухую и гладкую поверхность.

Важно: используйте пленку, чтобы защитить землю и растения. Даже "эко” материалы могут нанести вред.

Дерево: выбираем краску с умом

Алкидные краски. Отличный выбор для осени — быстро сохнут, стоят недорого, годятся для всех типов поверхностей. Но: пахнут резко и пожароопасны.

Акрил. Экологичный и долговечный, до 8 лет без обновлений. Минус — высокая цена и долгая финальная прочность.

Масляные составы. Глубоко проникают, защищают от всего — от гнили до выгорания. Но требуют регулярного обновления и не терпят поверх покраски чем-либо ещё.

Лак или морилка? Не всё так просто

Комбинация морилки и лака делает забор глянцевым и подчёркивает текстуру дерева. Но требует регулярного ухода. Внимательно читайте состав: спиртовые — пахнут, водные — не для улицы, нитро — нужны маска и перчатки.

Лазури — дорогие, но эффектные

Они пропускают влагу изнутри, но не пускают снаружи. Не трескаются, не выцветают на солнце. Быстро сохнут, защищают дерево, подчёркивая его текстуру. Но стоят недёшево и требуют грунтования.

Забор из металла или бетона: какие краски подходят

Выбирайте только те, где указано "для фасадов", "для наружных работ" или "для яхт". Эти составы не облезут, не выгорят и не растрескаются после первой зимы.

Советы напоследок

Не используйте внутренние краски на улице.

Работайте в респираторе при сильном запахе.

Покрасьте только в сухую погоду.

Никогда не наносите финишное покрытие без предварительной обработки основания.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.



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