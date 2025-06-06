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Чем покрасить забор, чтобы не возвращаться к нему пять лет

2:38
Недвижимость

Погодные капризы не щадят ни дерево, ни металл, ни бетон. Без защиты любой забор теряет прочность и внешний вид. Окраска — простой способ продлить срок службы ограждения и сэкономить на ремонте.

Дом
Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом

Подготовка: не пропустите ни шаг

Перед тем как приступить к покраске, забор нужно грамотно подготовить:

  • Удалите старую краску шпателем или средствами для размягчения.
  • Замените сгнившие доски и заделайте трещины.
  • Очистите металлические части от ржавчины и нанесите антикор.
  • Обработайте дерево антисептиком и антипиреном.
  • Грунтуйте, особенно под акриловые или лессирующие краски.
  • Обеспечьте чистую, сухую и гладкую поверхность.

Важно: используйте пленку, чтобы защитить землю и растения. Даже "эко” материалы могут нанести вред.

Дерево: выбираем краску с умом

  • Алкидные краски. Отличный выбор для осени — быстро сохнут, стоят недорого, годятся для всех типов поверхностей. Но: пахнут резко и пожароопасны.
  • Акрил. Экологичный и долговечный, до 8 лет без обновлений. Минус — высокая цена и долгая финальная прочность.
  • Масляные составы. Глубоко проникают, защищают от всего — от гнили до выгорания. Но требуют регулярного обновления и не терпят поверх покраски чем-либо ещё.

Лак или морилка? Не всё так просто

Комбинация морилки и лака делает забор глянцевым и подчёркивает текстуру дерева. Но требует регулярного ухода. Внимательно читайте состав: спиртовые — пахнут, водные — не для улицы, нитро — нужны маска и перчатки.

Лазури — дорогие, но эффектные

Они пропускают влагу изнутри, но не пускают снаружи. Не трескаются, не выцветают на солнце. Быстро сохнут, защищают дерево, подчёркивая его текстуру. Но стоят недёшево и требуют грунтования.

Забор из металла или бетона: какие краски подходят

Выбирайте только те, где указано "для фасадов", "для наружных работ" или "для яхт". Эти составы не облезут, не выгорят и не растрескаются после первой зимы.

Советы напоследок

  • Не используйте внутренние краски на улице.
  • Работайте в респираторе при сильном запахе.
  • Покрасьте только в сухую погоду.

Никогда не наносите финишное покрытие без предварительной обработки основания.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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