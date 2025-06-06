Чем покрасить забор, чтобы не возвращаться к нему пять лет

Погодные капризы не щадят ни дерево, ни металл, ни бетон. Без защиты любой забор теряет прочность и внешний вид. Окраска — простой способ продлить срок службы ограждения и сэкономить на ремонте.
Перед тем как приступить к покраске, забор нужно грамотно подготовить:
Важно: используйте пленку, чтобы защитить землю и растения. Даже "эко” материалы могут нанести вред.
Комбинация морилки и лака делает забор глянцевым и подчёркивает текстуру дерева. Но требует регулярного ухода. Внимательно читайте состав: спиртовые — пахнут, водные — не для улицы, нитро — нужны маска и перчатки.
Они пропускают влагу изнутри, но не пускают снаружи. Не трескаются, не выцветают на солнце. Быстро сохнут, защищают дерево, подчёркивая его текстуру. Но стоят недёшево и требуют грунтования.
Выбирайте только те, где указано "для фасадов", "для наружных работ" или "для яхт". Эти составы не облезут, не выгорят и не растрескаются после первой зимы.
Никогда не наносите финишное покрытие без предварительной обработки основания.
Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.
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