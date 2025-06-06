Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строите новый дом или обновляете старый? Красивый фасад — это не только эстетика, но и защита. Чтобы не столкнуться с проблемами через пару лет, важно выбрать правильную краску и грамотно подготовить поверхность.

Фото: https://www.freepik.com Краска

Почему важно красить дерево

Деревянные дома выглядят уютно, но оставлять их неокрашенными — рискованно. Дерево подвержено влаге, солнцу, морозу. Без защиты оно быстро темнеет, рассыхается и гниёт. Спасти ситуацию может только качественная обработка и подходящая краска.

Как подготовить деревянные стены

Удалите пыль, грязь и старые покрытия.

Зашпаклюйте трещины, при необходимости отбелите потемневшие участки.

Обработайте антисептиком (лучше взять 2-в-1 с грунтом).

Дайте стенам полностью высохнуть.

Чем красить дерево

Масляная краска: долговечна и блестит, но сохнет долго и со временем желтеет.

Акрил: быстро сохнет, скрывает мелкие дефекты, не боится мороза.

Алкидная: бюджетный вариант с хорошей стойкостью.

Лазурь: сохраняет текстуру дерева, но требует идеально очищенной поверхности.

Маслопропитка: придаёт древесине глубокий цвет, но менее устойчива к повреждениям.

Штукатурка: особенности и покраска

Для современных домов часто выбирают штукатурку. Перед покраской убедитесь, что она хорошо высохла, особенно если нанесена недавно. При трещинах — удалите повреждения и зашпаклюйте.

Подходящие краски:

На водной основе — простой и прочный вариант.

Силикатная — химически соединяется с основанием, служит долго.

Силиконовая — защищает от влаги, выгорания и загрязнений.

Акриловая — даёт яркий цвет и подходит как для дерева, так и для штукатурки.

Как выбрать цвет

Учитывайте стиль дома: для классики — нейтральные тона, для дачи — яркие.

Смотрите на окружение: в тени — тёмные оттенки, на открытом участке — светлые.

Прислушайтесь к себе: важно, чтобы цвет радовал вас.

Популярные цвета:

Белый, бежевый, серый, синий, зелёный.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания. Также фасадом называют чертёж ортогональной проекции здания на вертикальную плоскость.



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