Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года

Строите новый дом или обновляете старый? Красивый фасад — это не только эстетика, но и защита. Чтобы не столкнуться с проблемами через пару лет, важно выбрать правильную краску и грамотно подготовить поверхность.
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Краска
Почему важно красить дерево
Деревянные дома выглядят уютно, но оставлять их неокрашенными — рискованно. Дерево подвержено влаге, солнцу, морозу. Без защиты оно быстро темнеет, рассыхается и гниёт. Спасти ситуацию может только качественная обработка и подходящая краска.
Как подготовить деревянные стены
Удалите пыль, грязь и старые покрытия.
Зашпаклюйте трещины, при необходимости отбелите потемневшие участки.
Обработайте антисептиком (лучше взять 2-в-1 с грунтом).
Дайте стенам полностью высохнуть.
Чем красить дерево
Масляная краска: долговечна и блестит, но сохнет долго и со временем желтеет.
Акрил: быстро сохнет, скрывает мелкие дефекты, не боится мороза.
Алкидная: бюджетный вариант с хорошей стойкостью.
Лазурь: сохраняет текстуру дерева, но требует идеально очищенной поверхности.
Маслопропитка: придаёт древесине глубокий цвет, но менее устойчива к повреждениям.
Штукатурка: особенности и покраска
Для современных домов часто выбирают штукатурку. Перед покраской убедитесь, что она хорошо высохла, особенно если нанесена недавно. При трещинах — удалите повреждения и зашпаклюйте.
Подходящие краски:
На водной основе — простой и прочный вариант.
Силикатная — химически соединяется с основанием, служит долго.
Силиконовая — защищает от влаги, выгорания и загрязнений.
Акриловая — даёт яркий цвет и подходит как для дерева, так и для штукатурки.
Как выбрать цвет
Учитывайте стиль дома: для классики — нейтральные тона, для дачи — яркие.
Смотрите на окружение: в тени — тёмные оттенки, на открытом участке — светлые.
Прислушайтесь к себе: важно, чтобы цвет радовал вас.
Популярные цвета:
Белый, бежевый, серый, синий, зелёный.
Уточнения
Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания. Также фасадом называют чертёж ортогональной проекции здания на вертикальную плоскость.