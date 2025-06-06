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Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года

2:19
Недвижимость

Строите новый дом или обновляете старый? Красивый фасад — это не только эстетика, но и защита. Чтобы не столкнуться с проблемами через пару лет, важно выбрать правильную краску и грамотно подготовить поверхность.

Краска
Фото: https://www.freepik.com
Краска

Почему важно красить дерево

Деревянные дома выглядят уютно, но оставлять их неокрашенными — рискованно. Дерево подвержено влаге, солнцу, морозу. Без защиты оно быстро темнеет, рассыхается и гниёт. Спасти ситуацию может только качественная обработка и подходящая краска.

Как подготовить деревянные стены

  • Удалите пыль, грязь и старые покрытия.
  • Зашпаклюйте трещины, при необходимости отбелите потемневшие участки.
  • Обработайте антисептиком (лучше взять 2-в-1 с грунтом).
  • Дайте стенам полностью высохнуть.

Чем красить дерево

  • Масляная краска: долговечна и блестит, но сохнет долго и со временем желтеет.
  • Акрил: быстро сохнет, скрывает мелкие дефекты, не боится мороза.
  • Алкидная: бюджетный вариант с хорошей стойкостью.
  • Лазурь: сохраняет текстуру дерева, но требует идеально очищенной поверхности.
  • Маслопропитка: придаёт древесине глубокий цвет, но менее устойчива к повреждениям.
  • Штукатурка: особенности и покраска

Для современных домов часто выбирают штукатурку. Перед покраской убедитесь, что она хорошо высохла, особенно если нанесена недавно. При трещинах — удалите повреждения и зашпаклюйте.

Подходящие краски:

  • На водной основе — простой и прочный вариант.
  • Силикатная — химически соединяется с основанием, служит долго.
  • Силиконовая — защищает от влаги, выгорания и загрязнений.
  • Акриловая — даёт яркий цвет и подходит как для дерева, так и для штукатурки.

Как выбрать цвет

  • Учитывайте стиль дома: для классики — нейтральные тона, для дачи — яркие.
  • Смотрите на окружение: в тени — тёмные оттенки, на открытом участке — светлые.
  • Прислушайтесь к себе: важно, чтобы цвет радовал вас.

Популярные цвета:

Белый, бежевый, серый, синий, зелёный.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания. Также фасадом называют чертёж ортогональной проекции здания на вертикальную плоскость.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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