Раковина объявила войну — и проиграла: бурлящая смесь вернула свежесть

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда кажется, что запах из раковины поселился навсегда. Но нет — бороться с ним можно просто, быстро и без лишних затрат. Обычная кухонная химия, немного терпения — и неприятный душок уходит надолго.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Смесь, которая творит чудеса

Вот проверенный рецепт, который активно используют в соцсетях. Чтобы его повторить, понадобятся:

1/2 стакана жидкости для мытья посуды

1 небольшая чашка пищевой соды

3 чашки белого уксуса

Кипяток (в самом конце)

Кусок ткани или крышка

Сначала налейте средство для посуды прямо в слив. Сразу следом — соду. Потом осторожно влейте уксус. Накройте отверстие тканью и дайте всей этой смеси "поработать" 30 минут. В завершение — кипяток. И всё: запах уходит, а слив становится чище.

Что происходит на самом деле

Эта реакция — не просто пена ради забавы. Пищевая сода и уксус создают углекислый газ, который помогает сдвинуть с места скопившуюся грязь, жир и бактерии. Бурлящие пузырьки разрушают биоплёнки — основную причину зловония в трубах.

Когда лучше применять

Такой способ особенно полезен летом, когда запахи усиливаются из-за жары. Регулярное использование этого метода поможет поддерживать чистоту и предотвратит появление новых отложений.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO 3 .



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.