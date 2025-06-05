Раковина объявила войну — и проиграла: бурлящая смесь вернула свежесть

Иногда кажется, что запах из раковины поселился навсегда. Но нет — бороться с ним можно просто, быстро и без лишних затрат. Обычная кухонная химия, немного терпения — и неприятный душок уходит надолго.
Вот проверенный рецепт, который активно используют в соцсетях. Чтобы его повторить, понадобятся:
Сначала налейте средство для посуды прямо в слив. Сразу следом — соду. Потом осторожно влейте уксус. Накройте отверстие тканью и дайте всей этой смеси "поработать" 30 минут. В завершение — кипяток. И всё: запах уходит, а слив становится чище.
Эта реакция — не просто пена ради забавы. Пищевая сода и уксус создают углекислый газ, который помогает сдвинуть с места скопившуюся грязь, жир и бактерии. Бурлящие пузырьки разрушают биоплёнки — основную причину зловония в трубах.
Такой способ особенно полезен летом, когда запахи усиливаются из-за жары. Регулярное использование этого метода поможет поддерживать чистоту и предотвратит появление новых отложений.
Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
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