Цены на недвижимость растут, а вместе с ними — уровень угрозы

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Мариетте, штат Джорджия, живописный район рядом с частным гольф-клубом превратился для его жителей в непредсказуемую зону риска. И дело вовсе не в ценах на недвижимость — проблема в… мячах для гольфа.

Фото: www.flickr.com by shgmom56, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Майкл Джордан

Соседи жалуются, что страдают не только их автомобили и окна, но и нервы. Стекла с грохотом вылетают, крыши повреждаются, а некоторые из них едва не попадают в настоящие ЧП.

"Я вышла с ребенком в гараж — и моя машина была вся в стекле", — рассказала Джуэл Монтгомери журналистам Atlanta News First.

Обычная жизнь на заднем дворе или у ворот дома больше не кажется безопасной. Соседи признаются, что не раз чудом избежали удара.

"Мяч угодил прямо в козырек моей шляпы", — поделился Ронни Поуп. — "Если бы не шляпа — не знаю, чем бы это закончилось".

Самое страшное — это угроза детям. Многие семьи боятся выпускать малышей во двор, ведь мяч может прилететь в любую секунду.

"Если бы они попали в мою дочь… Я не собираюсь это терпеть", — возмущённо сказала Монтгомери о своей 9-летней дочери.

Жители уверены: загородный клуб обязан принять меры. Некоторые из них уже понесли ущерб на десятки тысяч долларов. Но пока что мячи продолжают лететь, а люди — страдать.

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.



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