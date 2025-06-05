Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
639 иностранцев выбрали Нижегородскую область: в планах запуск новых бизнес-проектов
Рестораны СССР. Советские традиции обслуживания и этикета
СБУ фабрикует врагов: Киев придумывает новых пленных для обмена с Россией
К 2027 году новостроек может не быть: Хуснуллин предупредил о крахе строительства
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025
Бомбардировки в ответ: Запад предсказал, как Россия отреагирует на операцию "Паутина"
Отдых в Турции может закончиться менингитом: врач предупредил об опасности вируса Коксаки
Фурой — к дронам, дронами — к цели: что известно о фигуранте дела по атаке на аэродром
Хотите снизить аппетит и укрепить иммунитет? Добавьте эти две специи в свой утренний кофе

Цены на недвижимость растут, а вместе с ними — уровень угрозы

1:25
Недвижимость

В Мариетте, штат Джорджия, живописный район рядом с частным гольф-клубом превратился для его жителей в непредсказуемую зону риска. И дело вовсе не в ценах на недвижимость — проблема в… мячах для гольфа.

Майкл Джордан
Фото: www.flickr.com by shgmom56, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Майкл Джордан

Соседи жалуются, что страдают не только их автомобили и окна, но и нервы. Стекла с грохотом вылетают, крыши повреждаются, а некоторые из них едва не попадают в настоящие ЧП.

"Я вышла с ребенком в гараж — и моя машина была вся в стекле", — рассказала Джуэл Монтгомери журналистам Atlanta News First.

Обычная жизнь на заднем дворе или у ворот дома больше не кажется безопасной. Соседи признаются, что не раз чудом избежали удара.

"Мяч угодил прямо в козырек моей шляпы", — поделился Ронни Поуп. — "Если бы не шляпа — не знаю, чем бы это закончилось".

Самое страшное — это угроза детям. Многие семьи боятся выпускать малышей во двор, ведь мяч может прилететь в любую секунду.

"Если бы они попали в мою дочь… Я не собираюсь это терпеть", — возмущённо сказала Монтгомери о своей 9-летней дочери.

Жители уверены: загородный клуб обязан принять меры. Некоторые из них уже понесли ущерб на десятки тысяч долларов. Но пока что мячи продолжают лететь, а люди — страдать.

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Наука и техника
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Давайте уж сами! США отказались от поддержки европейских миротворцев в Украине Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Последние материалы
639 иностранцев выбрали Нижегородскую область: в планах запуск новых бизнес-проектов
К 2027 году новостроек может не быть: Хуснуллин предупредил о крахе строительства
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025
Бомбардировки в ответ: Запад предсказал, как Россия отреагирует на операцию "Паутина"
Отдых в Турции может закончиться менингитом: врач предупредил об опасности вируса Коксаки
Фурой — к дронам, дронами — к цели: что известно о фигуранте дела по атаке на аэродром
Хотите снизить аппетит и укрепить иммунитет? Добавьте эти две специи в свой утренний кофе
Ледяной капкан: США заманивают Россию в арктическую ловушку
Плитка сияет, как в рекламе: кто знал, что секрет в бутылке за 40 рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.