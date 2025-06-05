Цены на недвижимость растут, а вместе с ними — уровень угрозы

В Мариетте, штат Джорджия, живописный район рядом с частным гольф-клубом превратился для его жителей в непредсказуемую зону риска. И дело вовсе не в ценах на недвижимость — проблема в… мячах для гольфа.
Соседи жалуются, что страдают не только их автомобили и окна, но и нервы. Стекла с грохотом вылетают, крыши повреждаются, а некоторые из них едва не попадают в настоящие ЧП.
"Я вышла с ребенком в гараж — и моя машина была вся в стекле", — рассказала Джуэл Монтгомери журналистам Atlanta News First.
Обычная жизнь на заднем дворе или у ворот дома больше не кажется безопасной. Соседи признаются, что не раз чудом избежали удара.
"Мяч угодил прямо в козырек моей шляпы", — поделился Ронни Поуп. — "Если бы не шляпа — не знаю, чем бы это закончилось".
Самое страшное — это угроза детям. Многие семьи боятся выпускать малышей во двор, ведь мяч может прилететь в любую секунду.
"Если бы они попали в мою дочь… Я не собираюсь это терпеть", — возмущённо сказала Монтгомери о своей 9-летней дочери.
Жители уверены: загородный клуб обязан принять меры. Некоторые из них уже понесли ущерб на десятки тысяч долларов. Но пока что мячи продолжают лететь, а люди — страдать.
Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.
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