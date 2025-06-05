Тихий убийца жары: гаджет, о котором кондиционеры молчат

Прохлада за секунды и почти без затрат — Xiaomi представила новый вентилятор Smart Tower Fan 2, который может охладить комнату быстрее, чем вы успеете заварить чай. При цене всего около 7 тысяч рублей это устройство всерьёз претендует на звание "народного кондиционера" — тихого, мощного и невероятно экономичного.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жара в офисе

Компактный и умный

Габариты у него скромные — основание размером с обычный лист бумаги А4. Корпус выполнен из прочного пластика, не боится влаги, а ночью световая индикация автоматически отключается, чтобы не мешать сну. Идеален для квартиры, где каждый сантиметр на счёту.

Ветер, будто из природы

Xiaomi пошла дальше привычных решений. В вентиляторе установлен 10-ступенчатый турбинный механизм с 350 лопастями — он создаёт переменный поток воздуха, похожий на естественный бриз. Охват — до 150 градусов, так что прохлада распределяется равномерно по всей комнате.

Управление со смартфона и минимум затрат

Устройство подключается к приложению Xiaomi Home. Можно настроить скорость, режим и таймер, а главное — потребление энергии минимальное: всего 1,5 Вт. За всё лето он "съест" не больше 1 кВт·ч — и это настоящий рекорд.

Тихий, как библиотека

Уровень шума — 28,7 дБ. Это даже тише, чем человеческий шепот. Для семьи с детьми есть защита: мелкие отверстия решётки и предохранитель. А чтобы помыть — достаточно четырёх простых движений.

Идея на лето

Xiaomi сделала ставку на устройство, которое должно перевернуть представления о домашнем охлаждении. Быстрое, экологичное, недорогое и стильное — неужели пришло время отказаться от кондиционеров?

Уточнения

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.