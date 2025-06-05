Вот сколько стирального порошка нужно на самом деле: ни грамма больше

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы не богаты настолько, чтобы кто-то стирал за вас, скорее всего, вам знакомо это занятие — загружать машинку раз в неделю-другую и надеяться, что вещи выйдут чистыми, свежими и мягкими. Но есть одна деталь, о которой многие даже не задумываются: мы почти все используем слишком много стирального порошка.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

К такому выводу пришли соведущие подкаста HuffPost "Я делаю это неправильно?" — Радж Пенджаби и Ноа Майкельсон, поговорив с Патриком Ричардсоном, известным как The Laundry Evangelist.

По словам Ричардсона, для обычной загрузки белья в машинку достаточно всего двух столовых ложек моющего средства. Не половины колпачка, не целого с горкой, как советуют яркие упаковки, а буквально двух ложек.

"Когда в рецепте сказано положить полстоловой ложки соли — это оптимально. Но если вы думаете: "Я люблю соль!" — и кидаете чашку, блюдо становится несъедобным. То же и с порошком: его задача — очищать, а не оставлять налет или разрушать ткань", — объясняет Ричардсон.

Избыток порошка не только не делает белье чище, но и ухудшает работу стиральной машины, провоцирует износ вещей и может вызывать раздражение кожи.

Уточнения

Стира́льный порошо́к — порошкообразное моющее средство, предназначенное для стирки вручную или в стиральных машинах. Относится к средствам бытовой химии.



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