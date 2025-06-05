Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки и их тайные предпочтения: почему вода из унитаза кажется им лучшей
Этот бензин делают в России, а в Казахстане он стоит в разы дешевле — вот почему
Куриный позвонок в бронхах: врачи не сразу поверили своим глазам
В одной ложке — броня для суставов и билет в безморщинное завтра
Пол Маккартни назвал гитариста, которого никто не мог повторить
Не дайте колорадскому жуку шансов: как сохранить урожай картошки
Секрет раскрыт: хрустящая картошка фри без капли масла — вкуснее, чем в ресторане
Сделки по-новому: покупатели жилья будут защищены от неожиданных сюрпризов
ГИБДД усилила контроль: вот новые штрафы, которые уже действуют

Вот сколько стирального порошка нужно на самом деле: ни грамма больше

1:19
Недвижимость

Если вы не богаты настолько, чтобы кто-то стирал за вас, скорее всего, вам знакомо это занятие — загружать машинку раз в неделю-другую и надеяться, что вещи выйдут чистыми, свежими и мягкими. Но есть одна деталь, о которой многие даже не задумываются: мы почти все используем слишком много стирального порошка.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

К такому выводу пришли соведущие подкаста HuffPost "Я делаю это неправильно?" — Радж Пенджаби и Ноа Майкельсон, поговорив с Патриком Ричардсоном, известным как The Laundry Evangelist.

По словам Ричардсона, для обычной загрузки белья в машинку достаточно всего двух столовых ложек моющего средства. Не половины колпачка, не целого с горкой, как советуют яркие упаковки, а буквально двух ложек. 

"Когда в рецепте сказано положить полстоловой ложки соли — это оптимально. Но если вы думаете: "Я люблю соль!" — и кидаете чашку, блюдо становится несъедобным. То же и с порошком: его задача — очищать, а не оставлять налет или разрушать ткань", — объясняет Ричардсон.

Избыток порошка не только не делает белье чище, но и ухудшает работу стиральной машины, провоцирует износ вещей и может вызывать раздражение кожи.

Уточнения

Стира́льный порошо́к — порошкообразное моющее средство, предназначенное для стирки вручную или в стиральных машинах. Относится к средствам бытовой химии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Домашние животные
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать Аудио 
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Авто
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит Аудио 
Обмен без нервов: куда сдать старые доллары в России
Экономика и бизнес
Обмен без нервов: куда сдать старые доллары в России Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека
На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека
Последние материалы
Тайны германского замка в Италии: что скрывает под собой его величественная архитектура
Сахар, аспирин и сорняки — неожиданный рецепт для идеального урожая
Зелёный оазис за несколько недель: узнайте, какие 7 трав подойдут вам
Как приручить агрессивного кота: 7 проверенных способов вернуть любовь и спокойствие
Маникюр, от которого хочется чесаться: летний тренд, за который расплачиваются ногтями
От ливня до торнадо: какие атмосферные проявления скрывает мезоциклон
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Пресс из стали: 3 упражнения, которые заменят 100 приседаний – почувствуете результат сразу
Почему владелец замка распродаёт уникальные вещи: аукцион как спасение
Забивающийся консилер? Как избавиться от этой проблемы и сохранить макияж на весь день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.