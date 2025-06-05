Пар вместо химикатов: как правильно почистить плитку в ванной

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Профессиональные клинеры раскрыли революционный способ очистки плиточных швов, который превращает ненавистную уборку в быстрый и эффективный процесс.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка плитки

Оказывается, обычный пароочиститель справляется с застарелой грязью и плесенью в затирке лучше любых химических средств, причем без вредных испарений и изнурительного трения щеткой.

Почему пар побеждает химию?

Опытный операционный менеджер клининговой компании BetterCleans Джейд Пайпер на собственном опыте убедилась в преимуществах пароочистителей. Горячий пар температурой свыше 100°C проникает в мельчайшие поры затирки, растворяя даже застарелые загрязнения, при этом полностью дезинфицируя поверхность.

В отличие от химических средств, пар не оставляет разводов и не требует последующего смывания, а сам прибор заменяет целый арсенал чистящих средств для разных поверхностей в доме, пишет thespruce.com.

Технология идеальной очистки

Для достижения безупречного результата профессионалы рекомендуют начинать с узкой насадки, точечно обрабатывая особенно загрязненные участки швов. Затем следует пройтись по всей поверхности насадкой из микрофибры, которая одновременно очищает плитку и собирает растворенную грязь.

Завершающий этап — немедленное вытирание поверхности сухой тканью, что предотвращает повторное оседание пыли и придает плитке идеальный блеск.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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