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Поместите полиэтиленовый пакет в стиральную машину: простой трюк решит распространённую проблему

1:38
Недвижимость

Обычный полиэтиленовый пакет может стать вашим неожиданным союзником в борьбе за чистоту одежды и долговечность стиральной машины.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Этот простой бытовой трюк, который активно обсуждают хозяйки по всему миру, действительно работает и помогает решить сразу несколько распространенных проблем со стиркой.

Как работает этот необычный метод?

Принцип действия поразительно прост — полиэтиленовый пакет, помещенный в барабан стиральной машины вместе с бельем, действует как магнит для различного мусора. Он эффективно собирает ворсинки от размокшей бумаги (например, забытых в карманах чеков или носовых платков), мелкие частицы грязи и даже песок.

При этом пакет не мешает процессу стирки, но предотвращает распространение мусора по всей машинке и одежде. Особенно полезен этот способ для стирки вещей с множеством карманов или сложной фактурой ткани.

Дополнительные преимущества использования пакета

Помимо основной функции сбора мусора, этот метод имеет несколько приятных бонусов. Пакет помогает защитить деликатные вещи — если поместить в него мелкие предметы (носки, кружевное белье) и неплотно завязать, они не потеряются и не деформируются во время стирки. Также этот способ уменьшает нагрузку на фильтр стиральной машины, продлевая срок ее службы.

Интересно, что некоторые хозяйки используют слегка надутые пакеты для создания дополнительного пространства между вещами в барабане, что улучшает качество стирки объемных изделий.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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