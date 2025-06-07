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Вылейте кока-колу в унитаз: то, что произойдёт через 8 часов, шокирует

1:50
Недвижимость

Казалось бы, что может быть общего между сладким газированным напитком и чисткой сантехники? Оказывается, Кока-Кола благодаря своему уникальному химическому составу способна справляться с застарелыми загрязнениями в туалете лучше многих специализированных средств.

Унитаз
Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Этот необычный лайфхак уже много лет используют хозяйки по всему миру, хотя производители напитка вряд ли предполагали такое альтернативное применение своей продукции.

Почему Кола эффективно очищает?

Секрет очищающих свойств Кока-Колы кроется в ее химическом составе. Фосфорная кислота, содержащаяся в напитке, прекрасно справляется с растворением известкового налета и ржавчины. Лимонная кислота обладает дезинфицирующими свойствами и помогает устранять неприятные запахи. А угольная кислота, образующаяся из углекислого газа, усиливает очищающий эффект.

Для достижения максимального результата достаточно просто залить напиток в унитаз и оставить на несколько часов, а лучше на ночь — утром останется только смыть воду, и сантехника засияет чистотой.

Опасности и ограничения метода

Однако у этого метода есть и серьезные недостатки, о которых стоит знать. Содержащийся в Коле сахар может оставлять липкие следы и создавать благоприятную среду для размножения бактерий. Красители при частом использовании способны придать сантехнике нежелательный желтоватый оттенок.

Кислоты в составе напитка могут повреждать резиновые и пластиковые элементы сантехнического оборудования. Поэтому специалисты рекомендуют использовать этот способ только в экстренных случаях и не чаще 1-2 раз в год.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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