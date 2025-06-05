Аллергикам на заметку: 3 правила безопасной сушки белья

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для миллионов людей, страдающих от сезонной аллергии, весна и лето превращаются в настоящее испытание. Но мало кто догадывается, что источником проблемы может быть… обычная сушка белья на свежем воздухе.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сушка белья

Научные исследования подтверждают: высушенная на улице одежда становится транспортным средством для пыльцы, которая затем проникает в ваш дом и усугубляет симптомы аллергии.

Научные доказательства: почему улица опасна для белья

Многолетние исследования европейских ученых не оставляют сомнений в этом факте. Датские специалисты еще в 2005 году установили, что хлопковые ткани особенно активно впитывают пыльцу растений. Шведские исследователи в 2010 году доказали прямую связь между уличной сушкой и повышением концентрации аллергенов в помещении.

Эти данные были подтверждены немецкими учеными в 2012 году. Оказалось, что белье, развешенное в период цветения, работает как своеобразный "пыльцеуловитель", принося в дом невидимые, но опасные для аллергиков частицы.

Альтернативные способы сушки: защита для аллергиков

Для людей, чувствительных к пыльце, специалисты рекомендуют полностью пересмотреть подход к сушке белья в опасный сезон. Идеальным решением становится использование закрытых балконов или лоджий, где стеклянные конструкции создают надежный барьер для аллергенов.

Не менее эффективны современные сушильные машины или компактные сушилки для помещений. Особое внимание стоит уделить выбору тканей — синтетические материалы меньше накапливают пыльцу по сравнению с натуральными хлопком и льном.

Дополнительные меры защиты в сезон цветения

Помимо изменения привычек сушки белья, аллергологи советуют комплексный подход к защите. Регулярное промывание носа солевыми растворами помогает очистить слизистые от осевшей пыльцы. Влажная уборка должна стать ежедневным ритуалом, а специальные противоаллергенные чехлы для постельного белья создадут дополнительный защитный барьер.

После прогулок в период активного цветения рекомендуется сразу отправлять одежду в стирку, не допуская распространения аллергенов по дому.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.



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