Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зубная паста на грядке? Один тюбик — и тля сбежала: неожиданный дачный лайфхак
Прощай голод и вздутие: этот напиток — твой секрет хорошего пищеварения и стройности
Вы смотрите на дорогу, а угроза — у вас под ногами: чем опасен обычный автоковрик
Секрет пещеры Теопетра: кто построил стену, которая старше египетских пирамид
От Урала до Персидского залива: как новый хаб в Татарстане изменит грузоперевозки
Секрет идеального завтрака: раскрываем тайну пикантного яичного салата
Скрытые жемчужины мира: сады, которые вдохновляют и завораживают
Листовидный морской дракон: волшебство океана или миф, которому не место в реальности
Оксана Самойлова рассказала, для чего купила заброшку 80-х годов

Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома

2:33
Недвижимость

Некоторые привычные вещи в наших домах могут скрывать серьезную угрозу для здоровья. От токсичных материалов в мебели до вредных химикатов в бытовых товарах — вот список предметов, от которых лучше избавиться как можно скорее.

Робот - пылесос
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Робот - пылесос

1. Мебель из ДСП и опилок

Многие предметы мебели (шкафы, столы, полки) сделаны из древесно-стружечных плит (ДСП), склеенных формальдегидными смолами. Это вещество раздражает дыхательные пути, глаза и может быть опасно для домашних животных.

Что делать? Проверяйте сертификаты безопасности мебели и по возможности выбирайте изделия из цельного дерева или МДФ с низким содержанием формальдегида.

2. Старые ковры и ковролин

Ковровые покрытия часто содержат токсичные клеи и красители, которые выделяют летучие органические соединения (ЛОС). Они могут вызывать головные боли, аллергию и хроническую усталость.

Что делать? Замените синтетические ковры на натуральные (шерстяные, джутовые) или отдайте предпочтение паркету/ламинату.

3. Пластиковые детские бутылочки с BPA

Бутылочки из поликарбоната содержат бисфенол А (BPA) — химикат, нарушающий гормональный баланс и опасный для развития детей.

Что делать? Используйте стеклянные бутылочки или пластик с маркировкой "BPA-free".

4. Матрасы с полибромированными дифениловыми эфирами (ПБДЭ)

Эти огнезащитные добавки в матрасах могут накапливаться в организме и провоцировать эндокринные нарушения.

Что делать? Выбирайте матрасы из натурального латекса, кокосовой койры или органического хлопка.

5. Пластиковые контейнеры для еды

Дешевые пластиковые контейнеры (особенно при нагреве) выделяют фталаты, которые связаны с бесплодием, диабетом и гипертонией.

Что делать? Перейдите на стеклянные или керамические емкости. Если используете пластик, ищите маркировку PP (полипропилен) или PE (полиэтилен).

6. Кондиционеры для белья

Они покрывают одежду тонкой пленкой токсичных веществ, вызывающих кожные irritation и проблемы с дыханием.

Что делать? Замените на натуральные альтернативы: уксус (для смягчения) или эфирные масла (для аромата).

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Авто
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей Аудио 
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Авто
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека
На что охотятся байкеры в 2025 году: эти модели забирают быстрее, чем они успевают остыть
На что охотятся байкеры в 2025 году: эти модели забирают быстрее, чем они успевают остыть
Последние материалы
Зубная паста на грядке? Один тюбик — и тля сбежала: неожиданный дачный лайфхак
Прощай голод и вздутие: этот напиток — твой секрет хорошего пищеварения и стройности
Вы смотрите на дорогу, а угроза — у вас под ногами: чем опасен обычный автоковрик
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Секрет пещеры Теопетра: кто построил стену, которая старше египетских пирамид
От Урала до Персидского залива: как новый хаб в Татарстане изменит грузоперевозки
Секрет идеального завтрака: раскрываем тайну пикантного яичного салата
Скрытые жемчужины мира: сады, которые вдохновляют и завораживают
Листовидный морской дракон: волшебство океана или миф, которому не место в реальности
Оксана Самойлова рассказала, для чего купила заброшку 80-х годов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.