Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома

2:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Некоторые привычные вещи в наших домах могут скрывать серьезную угрозу для здоровья. От токсичных материалов в мебели до вредных химикатов в бытовых товарах — вот список предметов, от которых лучше избавиться как можно скорее.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Робот - пылесос

1. Мебель из ДСП и опилок

Многие предметы мебели (шкафы, столы, полки) сделаны из древесно-стружечных плит (ДСП), склеенных формальдегидными смолами. Это вещество раздражает дыхательные пути, глаза и может быть опасно для домашних животных.

Что делать? Проверяйте сертификаты безопасности мебели и по возможности выбирайте изделия из цельного дерева или МДФ с низким содержанием формальдегида.

2. Старые ковры и ковролин

Ковровые покрытия часто содержат токсичные клеи и красители, которые выделяют летучие органические соединения (ЛОС). Они могут вызывать головные боли, аллергию и хроническую усталость.

Что делать? Замените синтетические ковры на натуральные (шерстяные, джутовые) или отдайте предпочтение паркету/ламинату.

3. Пластиковые детские бутылочки с BPA

Бутылочки из поликарбоната содержат бисфенол А (BPA) — химикат, нарушающий гормональный баланс и опасный для развития детей.

Что делать? Используйте стеклянные бутылочки или пластик с маркировкой "BPA-free".

4. Матрасы с полибромированными дифениловыми эфирами (ПБДЭ)

Эти огнезащитные добавки в матрасах могут накапливаться в организме и провоцировать эндокринные нарушения.

Что делать? Выбирайте матрасы из натурального латекса, кокосовой койры или органического хлопка.

5. Пластиковые контейнеры для еды

Дешевые пластиковые контейнеры (особенно при нагреве) выделяют фталаты, которые связаны с бесплодием, диабетом и гипертонией.

Что делать? Перейдите на стеклянные или керамические емкости. Если используете пластик, ищите маркировку PP (полипропилен) или PE (полиэтилен).

6. Кондиционеры для белья

Они покрывают одежду тонкой пленкой токсичных веществ, вызывающих кожные irritation и проблемы с дыханием.

Что делать? Замените на натуральные альтернативы: уксус (для смягчения) или эфирные масла (для аромата).

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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