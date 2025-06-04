Как 20 лет жизни в Париже вдохновили Адель Дени на создание рая в Сете — загляните внутрь

В самом центре оживлённого Сета (Франция), среди городской суеты, спрятался настоящий райский уголок — уютный дом для отдыха, созданный дизайнером интерьеров Адель Дени.
Это место, где современный комфорт встречается с теплыми воспоминаниями детства, а среди пальм и трехсотлетней оливы царит атмосфера безмятежности.
Адель, которая провела 20 лет в Париже, мечтала о месте, где можно было бы создать дух простого средиземноморского стиля.
Результат — просторная гостиная с эркерами, открывающимися в сад, кухня в синих тонах с элементами марокканского декора и гигантский обеденный стол из переработанных металлических балок, залитых бетоном.
Каждый уголок дома пропитан любовью к деталям:
Настоящим сокровищем стал сад, где старинная олива соседствует с пальмами. Летом, когда все окна распахнуты, граница между домом и садом исчезает, создавая ощущение единения с природой.
А благодаря соседству с домом родителей Адель, это место стало настоящим семейным гнездом, пишет marieclaire.fr.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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