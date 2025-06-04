Как 20 лет жизни в Париже вдохновили Адель Дени на создание рая в Сете — загляните внутрь

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В самом центре оживлённого Сета (Франция), среди городской суеты, спрятался настоящий райский уголок — уютный дом для отдыха, созданный дизайнером интерьеров Адель Дени.

Фото: m.estav.cz is licensed under Public Domain Дом

Это место, где современный комфорт встречается с теплыми воспоминаниями детства, а среди пальм и трехсотлетней оливы царит атмосфера безмятежности.

Дом, вдохновленный путешествиями и семейными традициями

Адель, которая провела 20 лет в Париже, мечтала о месте, где можно было бы создать дух простого средиземноморского стиля.

Результат — просторная гостиная с эркерами, открывающимися в сад, кухня в синих тонах с элементами марокканского декора и гигантский обеденный стол из переработанных металлических балок, залитых бетоном.

Детали, создающие настроение

Каждый уголок дома пропитан любовью к деталям:

Плетеные изделия и керамика, привезенные с базаров Марракеша

Текстиль с узорами, напоминающими о путешествиях

Уютные спальни в спокойных бежевых и серо-голубых тонах

Бассейн под открытым небом, окруженный шезлонгами и зонтиками

Сад как продолжение дома

Настоящим сокровищем стал сад, где старинная олива соседствует с пальмами. Летом, когда все окна распахнуты, граница между домом и садом исчезает, создавая ощущение единения с природой.

А благодаря соседству с домом родителей Адель, это место стало настоящим семейным гнездом, пишет marieclaire.fr.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.



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