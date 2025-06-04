Приёмка квартиры в Москве в 2025: сколько стоит защита от брака застройщика?

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоимость профессиональной приёмки квартиры в столице теперь стартует от 75 рублей за квадратный метр для объектов без отделки и от 120 рублей — с чистовой отделкой.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Новостройки в Москве

За комплексную проверку "под ключ" с юридическим сопровождением застройщики просят от 170 рублей за метр, сообщил генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов. Для типовой "двушки" площадью 50 м² это составит 3 750-8 500 рублей — незначительная сумма по сравнению с потенциальными рисками.

Почему приёмка стала необходимостью?

Рост числа новостроек с отделкой от застройщика сопровождается увеличением количества скрытых дефектов. Эксперты отмечают, что профессиональная проверка позволяет выявить десятки недостатков — от кривых стен до проблем с электропроводкой.

"Затраты на устранение таких недочетов могут достигать 200-300 тысяч рублей, что в разы превышает стоимость самой приемки", — подчеркивает Орехов.

Особое внимание стоит уделять гидроизоляции, качеству плитки и работе сантехники — именно эти элементы чаще всего требуют дорогостоящего ремонта, пишет NEWS.ru.

Что входит в услугу?

Визуальный осмотр всех поверхностей и коммуникаций

Проверка геометрии помещений лазерным уровнем

Тестирование электропроводки и сантехники

Контроль качества выполненных отделочных работ

Юридическое сопровождение при наличии претензий к застройщику

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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