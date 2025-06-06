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Спальня раскроет свои грязные секреты: эти 6 мест — настоящие рассадники заразы

2:40
Недвижимость

В нашем доме есть места, которые требуют особого внимания к чистоте. Например, дверные ручки и выключатели света часто становятся рассадником микробов. Даже кухня, где мы готовим еду, может быть источником загрязнений. Но спальня также не является исключением, и некоторые предметы в ней могут представлять угрозу для нашего здоровья.

Завтрак в постели
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак в постели

Бактерии, грибки, аллергены и пылевые клещи могут скрываться в самых неожиданных местах. Они могут обитать в подушках, простынях, матрасах, на полу, пультах дистанционного управления и других предметах, сообщает instyle.hu.

  1. Подушки и наволочки. Подушки могут стать домом для бактерий, пылевых клещей и омертвевших клеток кожи. Со временем они могут стать тяжелее из-за грязи. Это может привести к респираторным проблемам, приступам астмы и кожным инфекциям.
  2. Простыни. Простыни также могут накапливать грязь, пот и омертвевшие клетки кожи. Если вы едите в постели или делите её с домашними животными, загрязнение увеличивается.
  3. Матрасы. Матрасы могут собирать грязь, как и подушки, но их сложнее чистить. Многие люди вообще никогда не чистят матрасы, что может привести к накоплению бактерий и аллергенов.
  4. Дверные ручки, выключатели света и пульты дистанционного управления. Эти предметы часто контактируют с руками, но редко подвергаются чистке. Грязь скапливается на них, что может привести к распространению микробов.
  5. Пол. Пол также может накапливать грязь и нежелательные элементы. Регулярная чистка и дезинфекция помогут избежать проблем.
  6. Ковры и шторы. Ковры и шторы могут стать убежищем для пылевых клещей и бактерий. Некоторые из них легко пылесосить или стирать, но есть и такие, которые требуют более тщательного ухода.

Как поддерживать чистоту в спальне?

Регулярная уборка спальни — это ключ к поддержанию здоровья. Меняйте и стирайте постельное бельё каждые несколько недель. Частота стирки может зависеть от ваших привычек сна и других факторов. Подушки также нужно периодически чистить и менять.

Если у вас есть домашние животные, следите за их гигиеной. Не прыгайте под одеяло в уличной одежде и избегайте приёма пищи в постели.


Эти простые меры помогут создать здоровую и уютную атмосферу в вашей спальне.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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