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9 вещей, которые стиральная машина испортит навсегда: запомните этот список

2:28
Недвижимость

Стирка — задача не сложная, если соблюдать основные правила. Например, сортировать белое и цветное белье, выбирать подходящую программу и использовать моющее средство. Однако рекомендаций столько же, сколько и видов одежды, поэтому важно проверять этикетки, чтобы не ошибиться с температурой и количеством.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Даже с умными и тихими стиральными машинами, а также стирально-сушильными устройствами, есть вещи, которые лучше стирать вручную, пишет instyle.hu. Вот некоторые из них:

  1. Галстуки. Если вы носите галстук каждый день или он часть школьной формы ваших детей, он часто оказывается в стирке. Однако галстуки обычно сделаны из деликатных материалов, поэтому лучше стирать их вручную.
  2. Кожаная одежда. Кожаные куртки, ремни и штаны не переносят стиральную машину. Кожа может порваться, потерять форму и цвет. Лучше стирать их в теплой воде с мягким моющим средством и губкой.
  3. Меховая одежда. Речь не о меховых изделиях, а о шерсти домашних животных. Она может прилипнуть к другим вещам и засорить стиральную машину.
  4. Одежда с горючими материалами. Если ваша рабочая одежда испачкана маслом или бензином, стирка в машинке может быть опасной. Высокая температура может вызвать пожар, особенно при сушке. Лучше замочить вещь, обработать пятновыводителем и постирать вручную.
  5. Одежда с расстёгнутой молнией. Застегните молнию перед стиркой, чтобы другие вещи не застряли в зубцах.
  6. Плавки и купальники. Эти изделия часто теряют эластичность после машинной стирки. Лучше проверить этикетку, но обычно их лучше стирать вручную.
  7. Бюстгальтеры. Многие бюстгальтеры изготовлены из деликатных материалов, а проволочные элементы могут повредить машину. Лучше стирать их вручную.
  8. Платья с пайетками. Блестки могут отклеиться и повредить одежду или машину. Если украшения приклеены, клей может расплавиться в горячей воде. Лучше стирать такие вещи вручную.
  9. Вещи из деликатных материалов. Бархат, шелк и другие деликатные ткани лучше стирать вручную, чтобы не испортить их внешний вид и качество.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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