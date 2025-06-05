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Хрущёвка на новый лад: как обновить старую квартиру со вкусом

2:06
Недвижимость

Хрущёвки — это не только часть архитектурной истории, но и реальный вызов для тех, кто хочет жить комфортно в 21 веке. Построенные в 50-60-х годах, эти квартиры часто сохраняют оригинальную планировку и требуют современного подхода к обновлению. Но всё поправимо.

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

Простор там, где его не было

Главное пожелание современных владельцев — больше воздуха. Решение — открытая планировка. Уберите перегородки между кухней и гостиной, объедините зоны, и даже скромная площадь будет ощущаться как студия.

Минимализм — лучший друг маленькой квартиры

Откажитесь от громоздкой мебели и ненужного декора. В светлом интерьере с минимальным набором предметов даже 30 квадратных метров покажутся простором. Выбирайте светлые оттенки стен, зеркальные и стеклянные элементы — это визуально расширяет границы.

Мебель с двойным дном

Каждый сантиметр в хрущёвке — на вес золота. Используйте мебель с функцией хранения: кровати с ящиками, встроенные шкафы до потолка, подоконники-лавки. Даже узкий коридор может стать полезным, если подойти к нему с фантазией.

Технологии в помощь

Умный дом доступен не только в новостройках. Свет с регулировкой яркости, термостат с управлением через телефон, розетки с таймером — такие мелочи меняют комфорт кардинально. А энергосберегающие решения снизят расходы.

Зелёный уголок на десятом этаже

Хрущёвка тоже может быть оазисом. Комнатные растения, подвесные кашпо, мини-теплица на подоконнике — даже пара горшков придают квартире уют и живость. А в условиях города — ещё и очищают воздух.

Доверяйте специалистам

Ремонт в старом фонде требует знания нюансов. Поручите проект дизайнерам и строителям с опытом работы в хрущёвках. Это сэкономит не только нервы, но и деньги.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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