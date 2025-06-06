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Ошибки в квитанциях ЖКУ: куда обращаться, чтобы не переплатить

2:36
Недвижимость

Ошибки в квитанциях на коммунальные услуги — довольно частая проблема. Что делать, если начисления на оплату ЖКУ значительно отличаются от ожидаемых? Важно действовать поэтапно, чтобы вовремя исправить ошибку и избежать переплат.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

Квартплата состоит из нескольких обязательных платежей: за воду, газ, отопление и электричество. Часто ошибки в квитанции могут быть связаны с:

  • Техническим сбоем в программе, используемой управляющей компанией (УК) или поставщиком услуг.
  • Человеческим фактором (неправильно внесённые данные).
  • Поломкой счётчиков.

Для проверки нужно сверить показания счётчиков и суммы из нескольких последних квитанций. Тарифы и нормативы утверждаются на уровне региона, и УК обязана уведомить жильцов о любых изменениях.

Куда обращаться, если в квитанции есть ошибка

  • Управляющая компания (УК): первый шаг. Если ошибка обнаружена, обратитесь в УК или ТСЖ, используя телефон, email или сайт компании. Она обязана ответить на запрос в разумные сроки.
  • Письменная претензия: если ошибка не исправлена, подайте письменную претензию в руководство УК или ТСЖ. Важно оставить копию с отметкой о получении.
  • Жилищная инспекция: если УК не отвечает в течение 30 дней, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию через портал Госуслуг или ГИС ЖКХ.
  • Роспотребнадзор: можно подать жалобу на сайте Роспотребнадзора, если УК нарушает права потребителей.
  • ФАС: в случае несоответствия тарифов, обратитесь в Федеральную антимонопольную службу. Она рассматривает жалобы по завышенным тарифам.

Последний способ: обращение в суд

Если предыдущие способы не привели к результату, подавайте иск в суд. Важно иметь при себе все документы, подтверждающие ошибку, включая квитанции, переписку с УК и другие доказательства. Если проблемы с начислением затронули соседей, стоит подавать групповой иск.

Коротко о главном

Если начисления по коммунальным платежам кажутся завышенными, начните с проверки данных в квитанции. В случае ошибки, обратитесь в УК, ТСЖ или РСО. Если ответа нет в течение 30 дней, подайте жалобу в Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или ФАС. Последний шаг — иск в суд.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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