Запрещённые растения: что не стоит сажать на даче, чтобы не попасть под штраф или уголовное наказание

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Создание красивого сада — естественное желание любого садовода, но важно помнить, что не все растения можно свободно выращивать на своем участке. Некоторые виды запрещены законом, и их культивация может привести к штрафам или даже уголовному наказанию. Важно осознавать, какие растения могут быть опасны, и как избежать проблем.

Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клумба

Какие растения относятся к запрещённым

Запрещённые растения можно разделить на три группы: наркотические, инвазивные и редкие или защищённые виды.

Наркотические растения

Эти растения содержат психотропные или наркотические вещества, и их выращивание строго запрещено. Наиболее известное растение в этой категории — конопля. Также к запрещённым относятся голубой лотос, мак снотворный, мимоза хостилис, шалфей предсказателей и гавайская роза. В 2024 году список пополнился турбиной щитковидной, гармалой обыкновенной и ипомеей трёхцветной. Важно помнить, что другие виды ипомеи можно выращивать без ограничений.

Инвазивные растения

Инвазивные виды не представляют угрозы для человека, но могут нанести серьёзный ущерб местной флоре. Такие растения могут быстро разрастаться и вытеснять другие виды. Пример — борщевик Сосновского, который был завезен в советский союз для кормления скота, но вскоре стал угрозой для экосистемы. Также к инвазивным растениям относится люпин многолистный, топинамбур, горец сахалинский и мята полевая. Эти растения могут нарушить баланс в почве и угрожать другим культурам.

Защищённые и редкие растения

Некоторые растения, занесенные в Красную книгу, защищены законом. Выращивание таких растений без документов, подтверждающих их законное происхождение, может привести к ответственности. Примеры таких растений — крокус, плющевидный девичий виноград и черешковая гортензия. Для выращивания таких растений нужно иметь подтверждение их приобретения в лицензированных питомниках.

Ответственность за выращивание запрещённых растений

Выращивание запрещённых растений или недостаточная борьба с инвазивными видами может привести к различным наказаниям.

Административная ответственность

Если не уничтожать вовремя инвазивные растения, это может повлечь за собой штраф. Для частных лиц штраф за нарушение составляет от 300 до 500 рублей. За выращивание запрещённых растений, даже в небольших количествах, можно получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Уголовная ответственность

Если на участке выращено крупное количество запрещённых растений (например, до 100 кустов), это может привести к уголовному наказанию по статье 231 УК РФ. В случае с особо крупным размером наказание может быть лишение свободы на срок до 8 лет.

Легализация выращивания запрещённых растений

Выращивание некоторых запрещённых растений можно легализовать, если получить специальную лицензию. Эта процедура доступна для юридических лиц, которые занимаются научной или фармацевтической деятельностью. Однако для обычных садоводов такой путь маловероятен, и легче выбрать безопасные аналоги.

Альтернативы запрещённым растениям

Если вы хотите украсить участок растениями, входящими в список запрещённых, можно найти безопасные аналоги. Например, вместо ипомеи трёхцветной можно выбрать другие виды ипомеи, а вместо гавайской розы посадить каллистегию или кобею. Для мака снотворного можно выбрать другие его виды, а вместо шалфея предсказателей — обычный шалфей.

Что делать, если на участке выросли запрещённые растения

Если на вашем участке появились запрещённые растения, их необходимо удалить. Можно просто вырвать их с корнями, порубить на части или обработать место гербицидами. Если растения продолжают расти, уведомьте местные власти, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .



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