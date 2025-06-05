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Минимализм в ванной: 7 вещей, которые пора убрать, чтобы не захламлять пространство

3:11
Недвижимость

Ваши полки и раковина забиты ненужными предметами? Время провести расхламление ванной комнаты! Пространство в ванной должно быть не только удобным, но и функциональным. Если вам сложно найти место для того, что действительно нужно, возможно, пора избавиться от лишнего. Вот семь вещей, которые можно убрать, чтобы навести порядок и сэкономить место.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Слишком много полотенец

  • Полотенца — важная часть ванной, но их слишком много может привести к беспорядку. Отберите по паре полотенец для каждого члена семьи и один-два набора для гостей. Остальные старые и выцветшие полотенца можно отправить на переработку или в приюты для животных.

Детские игрушки

  • В ванной комнате для малышей всегда много игрушек, но если их слишком много, это создаст ненужный беспорядок. Переложите игрушки в специальную коробку или сетку, которая может храниться в другой комнате. Так будет легче поддерживать порядок и избежать накопления вещей.

Мини-флаконы

  • Бесплатные образцы шампуней, гелей или мини-флаконы, которые часто приходят с путешествиями, занимают драгоценное пространство. Оставьте только пару многоразовых бутылочек для поездок, а остальное используйте по мере необходимости. Не стоит хранить всё это впрок.

Чистящие средства

  • Если шкаф под раковиной переполнен моющими средствами, пора провести ревизию. Оставьте только те средства, которые нужны для регулярной уборки — для сантехники или зеркала. Остальные можно перенести в кладовку или под кухонную раковину, чтобы не занимать место в ванной.

Старая косметика

  • Полки и ящики, забитые старой косметикой, — не редкость. Если вы не использовали помады, пудры или кисти несколько месяцев, пора их выкинуть. В ванной косметика быстро теряет свои качества и может стать местом для размножения бактерий. Лучше хранить средства по уходу за кожей в спальне или на туалетном столике.

Лишние баночки и бутылочки

  • Забитые полки ненужными средствами, которые дублируют друг друга, создают беспорядок. Проверьте все бутылочки и баночки и подумайте, действительно ли вам нужно так много средств. Избавьтесь от того, что вы не используете, чтобы избежать захламления.

Старые лекарства

  • Аптечка — важный элемент ванной, но не забудьте регулярно проверять срок годности и состояние лекарств. Просроченные препараты нужно утилизировать, а оставшиеся средства хранить в безопасном месте, подальше от детей.

На пути к чистоте и порядку

Поддержание порядка в ванной комнате — это не только способ сделать пространство более удобным и эстетичным, но и важный шаг к улучшению организации в доме. Убирая лишние вещи, вы не только создаете больше места для того, что действительно нужно, но и облегчаете себе ежедневное использование ванной. Примените наши советы по расхламлению и наслаждайтесь чистотой и свежестью в вашем доме!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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