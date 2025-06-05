Минимализм в ванной: 7 вещей, которые пора убрать, чтобы не захламлять пространство

3:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ваши полки и раковина забиты ненужными предметами? Время провести расхламление ванной комнаты! Пространство в ванной должно быть не только удобным, но и функциональным. Если вам сложно найти место для того, что действительно нужно, возможно, пора избавиться от лишнего. Вот семь вещей, которые можно убрать, чтобы навести порядок и сэкономить место.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Слишком много полотенец

Полотенца — важная часть ванной, но их слишком много может привести к беспорядку. Отберите по паре полотенец для каждого члена семьи и один-два набора для гостей. Остальные старые и выцветшие полотенца можно отправить на переработку или в приюты для животных.

Детские игрушки

В ванной комнате для малышей всегда много игрушек, но если их слишком много, это создаст ненужный беспорядок. Переложите игрушки в специальную коробку или сетку, которая может храниться в другой комнате. Так будет легче поддерживать порядок и избежать накопления вещей.

Мини-флаконы

Бесплатные образцы шампуней, гелей или мини-флаконы, которые часто приходят с путешествиями, занимают драгоценное пространство. Оставьте только пару многоразовых бутылочек для поездок, а остальное используйте по мере необходимости. Не стоит хранить всё это впрок.

Чистящие средства

Если шкаф под раковиной переполнен моющими средствами, пора провести ревизию. Оставьте только те средства, которые нужны для регулярной уборки — для сантехники или зеркала. Остальные можно перенести в кладовку или под кухонную раковину, чтобы не занимать место в ванной.

Старая косметика

Полки и ящики, забитые старой косметикой, — не редкость. Если вы не использовали помады, пудры или кисти несколько месяцев, пора их выкинуть. В ванной косметика быстро теряет свои качества и может стать местом для размножения бактерий. Лучше хранить средства по уходу за кожей в спальне или на туалетном столике.

Лишние баночки и бутылочки

Забитые полки ненужными средствами, которые дублируют друг друга, создают беспорядок. Проверьте все бутылочки и баночки и подумайте, действительно ли вам нужно так много средств. Избавьтесь от того, что вы не используете, чтобы избежать захламления.

Старые лекарства

Аптечка — важный элемент ванной, но не забудьте регулярно проверять срок годности и состояние лекарств. Просроченные препараты нужно утилизировать, а оставшиеся средства хранить в безопасном месте, подальше от детей.

На пути к чистоте и порядку

Поддержание порядка в ванной комнате — это не только способ сделать пространство более удобным и эстетичным, но и важный шаг к улучшению организации в доме. Убирая лишние вещи, вы не только создаете больше места для того, что действительно нужно, но и облегчаете себе ежедневное использование ванной. Примените наши советы по расхламлению и наслаждайтесь чистотой и свежестью в вашем доме!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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