Как отстирать кухонные полотенца и вернуть им свежесть: 17 суперспособов, о которых вы не знали

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Кухонные полотенца — это не только обязательный элемент на кухне, но и средство для быстрого очищения различных загрязнений. Однако они часто пачкаются жиром, соусами, кофе и другими пятнами, что требует особого подхода к уходу. Рассмотрим 17 способов, как отстирать кухонные полотенца, используя как профессиональные, так и народные средства.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Основные правила стирки

Прежде чем начать отстирывать пятна, важно помнить несколько ключевых рекомендаций:

Белый текстиль (хлопок или лен) можно стирать при температуре до 80 градусов.

(хлопок или лен) можно стирать при температуре до 80 градусов. Цветные ткани выдерживают температуру до 60 градусов.

выдерживают температуру до 60 градусов. Темные полотенца лучше стирать в теплой воде до 40 градусов, чтобы избежать потери насыщенности цвета.

лучше стирать в теплой воде до 40 градусов, чтобы избежать потери насыщенности цвета. Некоторые ткани не терпят кипячения, поэтому используйте этот метод только для белых хлопковых полотенец.

Способы удаления жирных пятен с помощью народных средств

Средство для мытья посуды

Гель для посуды отлично справляется с жиром. Нанесите средство на пятно, оставьте на несколько часов, а затем постирайте в стиральной машине.

Уксусный раствор

Смешайте 50 мл уксуса с 2 литрами воды и замочите полотенца на несколько часов. После этого постирайте их обычным способом.

Хозяйственное мыло

Мыло эффективно справляется с жиром. Смочите ткань, нанесите мыло и оставьте на 5-6 часов. Затем постирайте в концентрированном растворе мыла.

Растительное масло

Это средство помогает не только загрязнить, но и устранить пятна. Разведите 2 ст. ложки масла в горячей воде с отбеливателем и стиральным порошком, замочите полотенца на 10-12 часов.

Кипячение

Для белых полотенец кипячение — это отличный способ избавиться от грязи. Кипятите их с порошком или мылом до 60 минут.

Марганцовка

Слабый раствор марганцовки помогает отбелить ткань и устранить запахи. Замочите полотенца на 8 часов в растворе марганцовки, а затем постирайте их.

Перекись водорода

Для удаления плесени и старых пятен смешайте 100 мл перекиси в 2 литрах воды и замочите полотенца на 4 часа.

Горчичный порошок

Горчица помогает отстирывать жирные пятна. Разведите порошок с горячей водой и замочите полотенца на несколько часов.

Солевой раствор

Растворите 2 ст. ложки соли в 2 литрах воды и замочите полотенца на 4-6 часов. Это средство помогает избавиться от жирных пятен и запахов.

Шампунь

Шампунь эффективно удаляет органические пятна, такие как пятна от фруктов. Нанесите его на загрязнения и оставьте на 20-30 минут.

Нашатырный спирт

Этот компонент помогает удалить органические пятна, такие как кофе. Смешайте нашатырь с водой и замочите полотенца на 30-60 минут.

Глицерин и нашатырь

Смешайте 40 мл глицерина с 10 мл нашатырного спирта в 1 литре воды. Замочите полотенца на 1-2 часа и постирайте.

Для застарелых пятен

Лимонная кислота и перекись водорода

Смешайте 50 мл каждого средства с 100 мл воды. Замочите полотенца на 2-3 часа, затем постирайте.

Хозяйственное мыло и лимонная кислота

Размочите мыло, натертого на терке, и добавьте лимонную кислоту. Замочите на час, затем постирайте.

Перекись водорода для старых пятен

Замочите полотенца в растворе перекиси водорода на 30-40 минут, а затем постирайте.

Стирка в микроволновке

Для застарелых пятен используйте микроволновку. Размочите полотенца в горячей воде с мылом, поместите в мешок для выпекания и прогрейте на 5 минут. После этого оставьте на 1-1,5 часа остывать, прополощите и высушите.

Борная кислота

Для дезинфекции и отбеливания полотенец используйте борную кислоту. Разогрейте раствор и замочите полотенца на 20-30 минут, затем постирайте.

8 мер профилактики

Проглаживайте полотенца после стирки горячим утюгом для дополнительного очищения.

Используйте отдельные тряпки для уборки рабочих поверхностей.

Засыпьте жирные пятна солью, если нет времени стирать.

Выбирайте вафельные или гладкие полотенца для кухни — они легче стираются.

Храните полотенца в закрытых шкафах, чтобы избежать пыли и загрязнений.

Убедитесь, что полотенца полностью высушены после стирки.

Используйте ароматизаторы, чтобы полотенца не накапливали запахи.

Регулярно проводите ревизию текстиля и избавляйтесь от старых полотенец.

Теперь, вооружившись этими 17 способами, ты сможешь легко поддерживать свои кухонные полотенца в идеальном состоянии, избавляя их от любых пятен и неприятных запахов, чтобы они служили долго и радовали своим чистым видом.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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