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Как отстирать кухонные полотенца и вернуть им свежесть: 17 суперспособов, о которых вы не знали

Недвижимость

Кухонные полотенца — это не только обязательный элемент на кухне, но и средство для быстрого очищения различных загрязнений. Однако они часто пачкаются жиром, соусами, кофе и другими пятнами, что требует особого подхода к уходу. Рассмотрим 17 способов, как отстирать кухонные полотенца, используя как профессиональные, так и народные средства.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Основные правила стирки

Прежде чем начать отстирывать пятна, важно помнить несколько ключевых рекомендаций:

  • Белый текстиль (хлопок или лен) можно стирать при температуре до 80 градусов.
  • Цветные ткани выдерживают температуру до 60 градусов.
  • Темные полотенца лучше стирать в теплой воде до 40 градусов, чтобы избежать потери насыщенности цвета.
  • Некоторые ткани не терпят кипячения, поэтому используйте этот метод только для белых хлопковых полотенец.

Способы удаления жирных пятен с помощью народных средств

Средство для мытья посуды

  • Гель для посуды отлично справляется с жиром. Нанесите средство на пятно, оставьте на несколько часов, а затем постирайте в стиральной машине.

Уксусный раствор

  • Смешайте 50 мл уксуса с 2 литрами воды и замочите полотенца на несколько часов. После этого постирайте их обычным способом.

Хозяйственное мыло

  • Мыло эффективно справляется с жиром. Смочите ткань, нанесите мыло и оставьте на 5-6 часов. Затем постирайте в концентрированном растворе мыла.

Растительное масло

  • Это средство помогает не только загрязнить, но и устранить пятна. Разведите 2 ст. ложки масла в горячей воде с отбеливателем и стиральным порошком, замочите полотенца на 10-12 часов.

Кипячение

  • Для белых полотенец кипячение — это отличный способ избавиться от грязи. Кипятите их с порошком или мылом до 60 минут.

Марганцовка

  • Слабый раствор марганцовки помогает отбелить ткань и устранить запахи. Замочите полотенца на 8 часов в растворе марганцовки, а затем постирайте их.

Перекись водорода

  • Для удаления плесени и старых пятен смешайте 100 мл перекиси в 2 литрах воды и замочите полотенца на 4 часа.

Горчичный порошок

  • Горчица помогает отстирывать жирные пятна. Разведите порошок с горячей водой и замочите полотенца на несколько часов.

Солевой раствор

  • Растворите 2 ст. ложки соли в 2 литрах воды и замочите полотенца на 4-6 часов. Это средство помогает избавиться от жирных пятен и запахов.

Шампунь

  • Шампунь эффективно удаляет органические пятна, такие как пятна от фруктов. Нанесите его на загрязнения и оставьте на 20-30 минут.

Нашатырный спирт

  • Этот компонент помогает удалить органические пятна, такие как кофе. Смешайте нашатырь с водой и замочите полотенца на 30-60 минут.

Глицерин и нашатырь

  • Смешайте 40 мл глицерина с 10 мл нашатырного спирта в 1 литре воды. Замочите полотенца на 1-2 часа и постирайте.

Для застарелых пятен

Лимонная кислота и перекись водорода

  • Смешайте 50 мл каждого средства с 100 мл воды. Замочите полотенца на 2-3 часа, затем постирайте.

Хозяйственное мыло и лимонная кислота

  • Размочите мыло, натертого на терке, и добавьте лимонную кислоту. Замочите на час, затем постирайте.

Перекись водорода для старых пятен

  • Замочите полотенца в растворе перекиси водорода на 30-40 минут, а затем постирайте.

Стирка в микроволновке

  • Для застарелых пятен используйте микроволновку. Размочите полотенца в горячей воде с мылом, поместите в мешок для выпекания и прогрейте на 5 минут. После этого оставьте на 1-1,5 часа остывать, прополощите и высушите.

Борная кислота

  • Для дезинфекции и отбеливания полотенец используйте борную кислоту. Разогрейте раствор и замочите полотенца на 20-30 минут, затем постирайте.

8 мер профилактики

  • Проглаживайте полотенца после стирки горячим утюгом для дополнительного очищения.
  • Используйте отдельные тряпки для уборки рабочих поверхностей.
  • Засыпьте жирные пятна солью, если нет времени стирать.
  • Выбирайте вафельные или гладкие полотенца для кухни — они легче стираются.
  • Храните полотенца в закрытых шкафах, чтобы избежать пыли и загрязнений.
  • Убедитесь, что полотенца полностью высушены после стирки.
  • Используйте ароматизаторы, чтобы полотенца не накапливали запахи.
  • Регулярно проводите ревизию текстиля и избавляйтесь от старых полотенец.

Теперь, вооружившись этими 17 способами, ты сможешь легко поддерживать свои кухонные полотенца в идеальном состоянии, избавляя их от любых пятен и неприятных запахов, чтобы они служили долго и радовали своим чистым видом.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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