Пожелтевший пластик? 14 способов вернуть ему белоснежный вид, и все без химии

Со временем пластиковые предметы теряют свою белизну и желтеют. Это случается из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, кислорода и тепла, которые вызывают окисление материалов. К счастью, существует несколько проверенных и доступных способов вернуть изделиям первоначальный вид без больших затрат. Вот 14 эффективных методов отбеливания пожелтевшего пластика.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина моет пожелтевший пластиковый выключатель

Хозяйственное мыло

Это универсальное средство, подходящее для большинства задач, включая отбеливание пластика. Используйте 72% мыло для лучшего эффекта.

Натрите 50 г мыла на терке, растворите в 250 мл воды и нанесите на загрязненную поверхность.

Оставьте на 30 минут, затем промойте чистой тряпкой и просушите.

Перекись водорода

Простой и доступный способ, который поможет вернуть белизну пластика.

Протирайте пожелтевшие участки ватным диском с перекисью водорода 2-3 раза.

Для стойких загрязнений замочите предмет в перекиси на 1-2 часа, затем промойте и высушите.

Пищевая сода и стиральный порошок

Смесь этих двух компонентов эффективно очищает пластиковые поверхности.

Размешайте 1 ст. л. соды и порошка в 500 мл теплой воды и нанесите на пластик.

Оставьте на 7-8 часов, затем промойте и просушите.

Спирт

Подходит для матовых пластиковых поверхностей.

Нанесите спирт на ватный диск и аккуратно протрите пожелтевшие участки.

Промойте и просушите.

Аммиак

Отлично подходит для матовых пластиков, но требует осторожности.

Протирайте пластик с аммиаком, затем промойте и высушите.

Растворитель

Достаточно агрессивное средство, которое эффективно устраняет желтизну.

Проверьте на небольшом участке, а затем наносите растворитель на загрязненные участки.

Промойте поверхность после обработки и дайте высохнуть.

Жидкость для снятия лака с ацетоном

Может эффективно удалить желтизну, но требует осторожности.

Протирайте поверхность жидкостью и тщательно смывайте остатки.

Мел и зубной порошок

Мел и зубной порошок образуют мягкую пасту, которая не повредит пластик.

Смешайте мел с зубным порошком, нанесите на загрязнение и оставьте до высыхания.

Смойте остатки влажной тряпкой.

Средство с хлором

Хлорсодержащие средства отлично отбеливают пластик.

Для небольших загрязнений нанесите средство на губку, оставьте на 5 минут и промойте.

Для стойких пятен замочите пластик в растворе на 5 часов.

Уксус

Безопасное средство для отбеливания пластика, не повреждающее его.

Протирайте пластик раствором уксусной эссенции и промойте после использования.

Пищевая сода и уксус

Мощная смесь для стойких загрязнений.

Смешайте уксус с содой и аккуратно нанесите на загрязнение. Потерев, промойте и высушите.

Меламиновая губка

Губка с абразивными частицами эффективно очищает пластик от налета.

Осторожно потрите загрязнения, смойте остатки и высушите.

Димексид

Используется для очищения пластиковых поверхностей, но требует аккуратности.

Наносите на ватный диск и обрабатывайте загрязненные участки.

Растительное масло

Жир помогает устранить загрязнения, такие как следы от краски или скотча.

Протирайте загрязнения растительным маслом, оставьте на 20 минут, затем протрите влажной тряпкой и промойте мыльным раствором.

Профилактика появления желтизны

Чтобы минимизировать желтизну в будущем:

Регулярно очищайте пластиковые изделия мягкими моющими средствами.

Избегайте агрессивных химикатов и абразивных материалов.

Не подвергайте пластиковые предметы длительному воздействию солнечных лучей.

Используйте пластиковые изделия с качественным составом, чтобы они дольше сохраняли свой первоначальный вид.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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