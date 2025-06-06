Пожелтевший пластик? 14 способов вернуть ему белоснежный вид, и все без химии

Со временем пластиковые предметы теряют свою белизну и желтеют. Это случается из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, кислорода и тепла, которые вызывают окисление материалов. К счастью, существует несколько проверенных и доступных способов вернуть изделиям первоначальный вид без больших затрат. Вот 14 эффективных методов отбеливания пожелтевшего пластика.
Это универсальное средство, подходящее для большинства задач, включая отбеливание пластика. Используйте 72% мыло для лучшего эффекта.
Простой и доступный способ, который поможет вернуть белизну пластика.
Смесь этих двух компонентов эффективно очищает пластиковые поверхности.
Подходит для матовых пластиковых поверхностей.
Отлично подходит для матовых пластиков, но требует осторожности.
Протирайте пластик с аммиаком, затем промойте и высушите.
Достаточно агрессивное средство, которое эффективно устраняет желтизну.
Может эффективно удалить желтизну, но требует осторожности.
Протирайте поверхность жидкостью и тщательно смывайте остатки.
Мел и зубной порошок образуют мягкую пасту, которая не повредит пластик.
Хлорсодержащие средства отлично отбеливают пластик.
Безопасное средство для отбеливания пластика, не повреждающее его.
Протирайте пластик раствором уксусной эссенции и промойте после использования.
Мощная смесь для стойких загрязнений.
Смешайте уксус с содой и аккуратно нанесите на загрязнение. Потерев, промойте и высушите.
Губка с абразивными частицами эффективно очищает пластик от налета.
Осторожно потрите загрязнения, смойте остатки и высушите.
Используется для очищения пластиковых поверхностей, но требует аккуратности.
Наносите на ватный диск и обрабатывайте загрязненные участки.
Жир помогает устранить загрязнения, такие как следы от краски или скотча.
Протирайте загрязнения растительным маслом, оставьте на 20 минут, затем протрите влажной тряпкой и промойте мыльным раствором.
Чтобы минимизировать желтизну в будущем:
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.