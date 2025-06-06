Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потрёпанная кожа воскреснет, если смешать эти два простых продукта
Кажется, ничего не делаю — а машина умирает: привычки, которые стоит забыть
Неровные стены — не приговор: обои, которые сделают интерьер безупречным
Секрет осознанного питания и движения: простые шаги к стройной фигуре в обычный рабочий день
ВСУ стягивают силы к границе — возможна атака в праздничный день
Отдельные полки для своих: в Госдуме готовят закон о поддержке товаров из России и ЕАЭС
Вакансий меньше, конкуренция выше: рынок труда в России резко замедлился
Volkswagen и Skoda теряют шансы: китайцы вытеснили легенды с рынка
Петербург удивил новым деликатесом — туристы в шоке, что будет, если соединить корюшку и шоколад

Пожелтевший пластик? 14 способов вернуть ему белоснежный вид, и все без химии

Недвижимость

Со временем пластиковые предметы теряют свою белизну и желтеют. Это случается из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, кислорода и тепла, которые вызывают окисление материалов. К счастью, существует несколько проверенных и доступных способов вернуть изделиям первоначальный вид без больших затрат. Вот 14 эффективных методов отбеливания пожелтевшего пластика.

Женщина моет пожелтевший пластиковый выключатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина моет пожелтевший пластиковый выключатель

Хозяйственное мыло

Это универсальное средство, подходящее для большинства задач, включая отбеливание пластика. Используйте 72% мыло для лучшего эффекта.

  • Натрите 50 г мыла на терке, растворите в 250 мл воды и нанесите на загрязненную поверхность.
  • Оставьте на 30 минут, затем промойте чистой тряпкой и просушите.

Перекись водорода

Простой и доступный способ, который поможет вернуть белизну пластика.

  • Протирайте пожелтевшие участки ватным диском с перекисью водорода 2-3 раза.
  • Для стойких загрязнений замочите предмет в перекиси на 1-2 часа, затем промойте и высушите.

Пищевая сода и стиральный порошок

Смесь этих двух компонентов эффективно очищает пластиковые поверхности.

  • Размешайте 1 ст. л. соды и порошка в 500 мл теплой воды и нанесите на пластик.
  • Оставьте на 7-8 часов, затем промойте и просушите.

Спирт

Подходит для матовых пластиковых поверхностей.

  • Нанесите спирт на ватный диск и аккуратно протрите пожелтевшие участки.
  • Промойте и просушите.

Аммиак

Отлично подходит для матовых пластиков, но требует осторожности.

  • Протирайте пластик с аммиаком, затем промойте и высушите.

Растворитель

Достаточно агрессивное средство, которое эффективно устраняет желтизну.

  • Проверьте на небольшом участке, а затем наносите растворитель на загрязненные участки.
  • Промойте поверхность после обработки и дайте высохнуть.

Жидкость для снятия лака с ацетоном

Может эффективно удалить желтизну, но требует осторожности.

  • Протирайте поверхность жидкостью и тщательно смывайте остатки.

Мел и зубной порошок

Мел и зубной порошок образуют мягкую пасту, которая не повредит пластик.

  • Смешайте мел с зубным порошком, нанесите на загрязнение и оставьте до высыхания.
  • Смойте остатки влажной тряпкой.

Средство с хлором

Хлорсодержащие средства отлично отбеливают пластик.

  • Для небольших загрязнений нанесите средство на губку, оставьте на 5 минут и промойте.
  • Для стойких пятен замочите пластик в растворе на 5 часов.

Уксус

Безопасное средство для отбеливания пластика, не повреждающее его.

  • Протирайте пластик раствором уксусной эссенции и промойте после использования.

Пищевая сода и уксус

Мощная смесь для стойких загрязнений.

  • Смешайте уксус с содой и аккуратно нанесите на загрязнение. Потерев, промойте и высушите.

Меламиновая губка

Губка с абразивными частицами эффективно очищает пластик от налета.

  • Осторожно потрите загрязнения, смойте остатки и высушите.

Димексид

Используется для очищения пластиковых поверхностей, но требует аккуратности.

  • Наносите на ватный диск и обрабатывайте загрязненные участки.

Растительное масло

Жир помогает устранить загрязнения, такие как следы от краски или скотча.

  • Протирайте загрязнения растительным маслом, оставьте на 20 минут, затем протрите влажной тряпкой и промойте мыльным раствором.

Профилактика появления желтизны

Чтобы минимизировать желтизну в будущем:

  • Регулярно очищайте пластиковые изделия мягкими моющими средствами.
  • Избегайте агрессивных химикатов и абразивных материалов.
  • Не подвергайте пластиковые предметы длительному воздействию солнечных лучей.
  • Используйте пластиковые изделия с качественным составом, чтобы они дольше сохраняли свой первоначальный вид.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Авто
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025
Происшествия
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025 Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Потрёпанная кожа воскреснет, если смешать эти два простых продукта
Кажется, ничего не делаю — а машина умирает: привычки, которые стоит забыть
Неровные стены — не приговор: обои, которые сделают интерьер безупречным
Секрет осознанного питания и движения: простые шаги к стройной фигуре в обычный рабочий день
ВСУ стягивают силы к границе — возможна атака в праздничный день
Отдельные полки для своих: в Госдуме готовят закон о поддержке товаров из России и ЕАЭС
Вакансий меньше, конкуренция выше: рынок труда в России резко замедлился
Volkswagen и Skoda теряют шансы: китайцы вытеснили легенды с рынка
Петербург удивил новым деликатесом — туристы в шоке, что будет, если соединить корюшку и шоколад
Топ-5 самых вкусных ужинов бабушек СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.