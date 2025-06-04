Этот трюк освободит дом от беспорядка быстрее, чем кофе вас разбудит

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1:58
Недвижимость

Когда домашние дела наваливаются разом, выходные превращаются в марафон уборки. А пока ждёшь "удобного случая", в доме копится беспорядок, который портит настроение и давит на нервы. Именно в такой момент мне попалась на глаза идея пятиминутной уборки.

Мытьё полов
Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё полов

Сомнения были, но я попробовала

Честно говоря, ожиданий было немного: что можно успеть за 5 минут? Но я всё же натянула перчатки и решила протестировать. Не зря же говорят — хуже точно не будет. Оказалось, метод действительно работает.

Что такое 5-минутная уборка

Эта идея принадлежит Анне Луизе, автору книги "5-минутная уборка". Суть — простая: выделяешь всего 5 минут в день, в любое удобное время, и делаешь по максимуму. Главное — делать это регулярно. Постепенно такие пятиминутки становятся привычкой и даже приносят удовольствие.

Важно понимать: эта рутина не заменит полноценную уборку. Но она помогает избежать хаоса между большими генеральными чистками. А ещё - это отличный способ справляться с прокрастинацией и не откладывать дела в долгий ящик.

История из жизни

"Когда я стала мамой, — рассказывает Анна, — у меня не было возможности проводить по часу за уборкой. Пришлось упростить всё: развесить бельё, загрузить посудомойку, протереть столешницу. Эти пятиминутки не делали дом идеально чистым, но помогали начать день без раздражающего беспорядка”.

Маленькие победы дают ощущение контроля

Такая уборка действует как психологическая кнопка "перезапуск". Начав с малого, втягиваешься — и иногда продолжаешь дольше пяти минут. Особенно помогает, если поставить таймер и устроить себе мини-челлендж. А ещё это настраивает на продуктивность, даже если изначально ты был не в духе.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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