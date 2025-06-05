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Всё гениальное — просто: необычные идеи для оформления стен, которые легко реализовать и трудно забыть

3:43
Недвижимость

Устали от скучных интерьеров? Освежить пространство легко — достаточно немного иначе взглянуть на привычные материалы. Отделка стен — это не только про обои и краску. Если вы готовы к экспериментам, получите интерьер, который точно не будет похож на соседский.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Молдинги и карнизы не только для потолка

Начать проще всего с пенополиуретанового декора — карнизов, молдингов и розеток. Они лёгкие, прочные и влагостойкие. Идеальны для тех, кто хочет "быстрых" перемен: монтируются легко, красятся в любой цвет. Важно — выбирайте элементы с плотностью 250-350 кг/м³, особенно если они будут подвержены механическим нагрузкам.

Совет: наносите монтажный и стыковочный клей змейкой по всей поверхности — это гарантирует прочное сцепление.

Подсветка — не только под потолком

Карнизы со скрытой подсветкой традиционно используют, чтобы "приподнять" потолок. Но куда интереснее разместить светодиодную ленту, например, за изголовьем кровати. Это удобно и красиво. Особенно если карнизы покрасить — так получится эффектный визуальный акцент.

Розетки на стену — почему бы и нет

Классическую потолочную розетку можно… прикрепить на стену. А лучше сразу несколько — разного диаметра и рельефа. Белоснежные элементы на насыщенно окрашенной стене — это не просто смелый шаг, а интерьерный приём с вау-эффектом. Напомним: покрытие розеток позволяет красить их любой интерьерной краской.

Керамогранит в гостиной? Да!

Этот материал идеально справляется с влагой, перепадами температур и даже бытовой химией. Его всё чаще используют не только в ванных — он отлично смотрится в зонах с высокой нагрузкой, таких как гостиные. Особенно если интерьер построен на сочетании фактур и цветов. Керамогранит подходит под любой стиль — от эко до классики.

Папиросная бумага и краска — эффект вау

Простая техника — жатая бумага и краска — позволяет создать стену с уникальной фактурой и глубоким цветом. Сначала нарежьте бумагу, смините в шарики, нанесите краску и прижмите бумагу к стене. После высыхания нанесите два слоя краски — получите оригинальную поверхность, не похожую ни на что.

Искусственный камень — для тех, кто любит лофт

Не хватает кирпичной стены? Используйте декоративный камень на гипсовой основе. Он лёгкий (до 20 кг/м²), монтируется на стандартные перегородки, а визуально ничем не уступает натуральной кладке. Используйте плоскостные и угловые элементы для полной достоверности.

Цвета, которые вдохновляют

Боитесь экспериментировать с красками? Посмотрите на природу. Небо и облака — это белый и голубой. Море и волны — белый и синий. А лес? Все оттенки зелёного. Красиво и гармонично. Не забывайте: тёмный цвет внизу, светлый — наверху. Хотите фона для картин? Глубокий насыщенный цвет справится с задачей.

Обои с характером

Современные обои удивляют. Они не всегда похожи на обои — порой это графика, керамика или камень. Особый интерес вызывают технологичные покрытия: прочные, моющиеся — для кухни; экологичные — для спальни. Яркие цвета и узоры помогают избавиться от унылой монохромности.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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