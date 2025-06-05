Грунтовка, которая укрепляет невидимо — что за чудо-смесь используют мастера

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знаете ли вы, что прочность ремонта во многом зависит от одной малозаметной детали? Это грунтовка глубокого проникновения — она играет решающую роль в сцеплении материалов и долговечности покрытия. Разбираемся, что это за средство и как правильно его использовать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Что такое грунтовка глубокого проникновения

Это специальный состав, который "работает" в толще материала. Мельчайшие частицы проникают внутрь на 5-10 см, укрепляя рыхлую структуру и обеспыливая основание. На поверхности образуется тонкая плёнка, обеспечивающая хорошее сцепление с последующими слоями — будь то шпаклёвка, плиточный клей или обои.

Состав: что внутри

Чаще всего в составе:

Вода (примерно 80%): регулирует консистенцию.

Акриловые смолы: связующий компонент, создающий прочную плёнку.

Полимеры: обеспечивают высокую проникающую способность.

Дополнительно могут добавляться:

Антисептики — от грибка и плесени.

Латекс — усиливает сцепление.

Силиконовые добавки — придают влагоотталкивающий эффект.

Виды грунтов: не перепутайте

Акриловые — универсальные, быстро сохнут, подходят для большинства материалов.

Алкидные — справляются с ржавчиной на металле, хороши для дерева.

Полиуретановые — незаменимы для гладких и окрашенных бетонных поверхностей.

Силиконовые — применяются снаружи, так как выделяют токсичные пары.

Какую выбрать

Готовые смеси удобны, но требуют точного применения. Концентраты — дешевле, но потребуют измерений и разведения.

Сколько сохнет

Обычно — 2-12 часов, в зависимости от рецептуры. Перед нанесением следующего слоя всегда дожидайтесь полного высыхания.

Где и как применять

Перед шпаклевкой: обязательно. Устраняет пыль и снижает впитываемость.

Под обои: лучше использовать бюджетную смесь — нагрузки минимальны.

Перед покраской: соблюдайте инструкции, особенно для глянцевых оснований.

Заливка стяжки: чаще всего достаточно обеспыливания, но в ряде случаев уместна и грунтовка.

При штукатурке: гипсовые растворы — да. Цементные — нет (может навредить).

Важно: не забывайте учитывать тип основания и задачи — это поможет избежать ошибок и сэкономит время и деньги.

Уточнения

Адге́зия (от лат. adhaesio - "прилипание") в физике — сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. Адгезия обусловлена межмолекулярными взаимодействиями (Ван-дер-Ваальсовыми, полярными, иногда — взаимной диффузией) в поверхностном слое и характеризуется удельной работой, необходимой для разделения поверхностей.



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