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Грунтовка, которая укрепляет невидимо — что за чудо-смесь используют мастера

2:30
Недвижимость

Знаете ли вы, что прочность ремонта во многом зависит от одной малозаметной детали? Это грунтовка глубокого проникновения — она играет решающую роль в сцеплении материалов и долговечности покрытия. Разбираемся, что это за средство и как правильно его использовать.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Что такое грунтовка глубокого проникновения

Это специальный состав, который "работает" в толще материала. Мельчайшие частицы проникают внутрь на 5-10 см, укрепляя рыхлую структуру и обеспыливая основание. На поверхности образуется тонкая плёнка, обеспечивающая хорошее сцепление с последующими слоями — будь то шпаклёвка, плиточный клей или обои.

Состав: что внутри

Чаще всего в составе:

  • Вода (примерно 80%): регулирует консистенцию.
  • Акриловые смолы: связующий компонент, создающий прочную плёнку.
  • Полимеры: обеспечивают высокую проникающую способность.

Дополнительно могут добавляться:

  • Антисептики — от грибка и плесени.
  • Латекс — усиливает сцепление.
  • Силиконовые добавки — придают влагоотталкивающий эффект.

Виды грунтов: не перепутайте

  • Акриловые — универсальные, быстро сохнут, подходят для большинства материалов.
  • Алкидные — справляются с ржавчиной на металле, хороши для дерева.
  • Полиуретановые — незаменимы для гладких и окрашенных бетонных поверхностей.
  • Силиконовые — применяются снаружи, так как выделяют токсичные пары.

Какую выбрать

Готовые смеси удобны, но требуют точного применения. Концентраты — дешевле, но потребуют измерений и разведения.

Сколько сохнет

Обычно — 2-12 часов, в зависимости от рецептуры. Перед нанесением следующего слоя всегда дожидайтесь полного высыхания.

Где и как применять

  • Перед шпаклевкой: обязательно. Устраняет пыль и снижает впитываемость.
  • Под обои: лучше использовать бюджетную смесь — нагрузки минимальны.
  • Перед покраской: соблюдайте инструкции, особенно для глянцевых оснований.
  • Заливка стяжки: чаще всего достаточно обеспыливания, но в ряде случаев уместна и грунтовка.
  • При штукатурке: гипсовые растворы — да. Цементные — нет (может навредить).

Важно: не забывайте учитывать тип основания и задачи — это поможет избежать ошибок и сэкономит время и деньги.

Уточнения

Адге́зия (от лат. adhaesio - "прилипание") в физике — сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. Адгезия обусловлена межмолекулярными взаимодействиями (Ван-дер-Ваальсовыми, полярными, иногда — взаимной диффузией) в поверхностном слое и характеризуется удельной работой, необходимой для разделения поверхностей.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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