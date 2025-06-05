Жидкие гвозди под запретом? Вот где их нельзя использовать — ошибка обойдётся дорого

Не спешите клеить: жидкие гвозди не так просты, как кажутся. Этот клей знаком каждому, но за простотой названия скрываются разные по составу и назначению средства. Одинаково ли они работают? Вовсе нет.
Жидкие гвозди делятся на два типа:
Удобнее всего использовать строительный пистолет. Он бывает:
Правильная установка картриджа важна: вставьте тубу, обрежьте носик дозатора под углом, прокачайте — и можно работать.
Если пистолета нет, можно выдавливать клей вручную. Придется использовать подручные средства (например, крышку от бутылки как поршень). Но будьте осторожны: легко повредить упаковку или испортить шов.
Жидкие гвозди спасают при ремонте и отделке. Но использовать их надо с умом — они не универсальны и не дешёвый вариант для облицовки.
Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.
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