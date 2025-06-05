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Жидкие гвозди под запретом? Вот где их нельзя использовать — ошибка обойдётся дорого

1:54
Недвижимость

Не спешите клеить: жидкие гвозди не так просты, как кажутся. Этот клей знаком каждому, но за простотой названия скрываются разные по составу и назначению средства. Одинаково ли они работают? Вовсе нет.

герметик жидкие гвозди
Фото: commons.wikimedia.org by Achim Hering, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
герметик жидкие гвозди

Состав имеет значение

Жидкие гвозди делятся на два типа:

  • Водорастворимые. Экологичные, на основе акрила или ПВХ. Хороши для внутренних работ, но боятся мороза. Используются только на пористых основаниях.
  • Органорастворимые. Синтетический каучук делает их прочными и устойчивыми к холоду. Работают почти везде, но пахнут резко и горючи. Без вентиляции — нельзя.

Как наносить: с пистолетом и без

Удобнее всего использовать строительный пистолет. Он бывает:

  • Механический — для дома.
  • Пневматический.
  • Электрический — для больших объемов.

Правильная установка картриджа важна: вставьте тубу, обрежьте носик дозатора под углом, прокачайте — и можно работать.

Если пистолета нет, можно выдавливать клей вручную. Придется использовать подручные средства (например, крышку от бутылки как поршень). Но будьте осторожны: легко повредить упаковку или испортить шов.

Полезные советы

  • Работайте только в проветриваемом помещении.
  • Защищайте руки и одежду.
  • Не клейте по мокрому — адгезия будет слабой.
  • Удаляйте излишки сразу — засохший клей убрать сложно.
  • Не оставляйте открытый картридж — смесь быстро твердеет.
  • Не используйте клей не по назначению — например, для фасадных работ берите только морозостойкие составы.

Жидкие гвозди спасают при ремонте и отделке. Но использовать их надо с умом — они не универсальны и не дешёвый вариант для облицовки.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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