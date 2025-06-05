Как не выбросить деньги на ветер при укладке плитки на улице

Задумывались, почему одна плитка на улице годами остаётся как новая, а другая разрушается уже через пару зим? Всё дело в правильном выборе материала — и клея к нему.
Керамогранит особенно ценят за его прочность и устойчивость к морозам. Он выдерживает многократные циклы замораживания и оттаивания, не теряя прочности. По твёрдости может конкурировать с натуральным камнем, а ещё отлично переносит истирание. Поэтому его часто используют на открытых террасах, крыльцах, лестницах и балконах.
Чтобы облицовка сохраняла привлекательный вид даже спустя годы, выбирайте плитку:
Важно: несмотря на прочность, керамогранит довольно хрупкий на удар. Упавшая кувалда или тяжёлый инструмент могут оставить скол. Лучше сразу купить пару плиток про запас — пригодятся при замене.
Даже самая качественная плитка не выдержит сезон, если приклеена неправильно. Вот что важно:
Керамогранит (керамический гранит, керогранит) — искусственный отделочный материал, очень прочный и твёрдый, имитирующий натуральный камень. Вопреки названию, не содержит гранит в своём составе, но похож на него по физическим свойствам.
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