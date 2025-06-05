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Как не выбросить деньги на ветер при укладке плитки на улице

1:46
Недвижимость

Задумывались, почему одна плитка на улице годами остаётся как новая, а другая разрушается уже через пару зим? Всё дело в правильном выборе материала — и клея к нему.

тротуарная плитка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тротуарная плитка

Керамогранит — лидер среди плитки для улицы

Керамогранит особенно ценят за его прочность и устойчивость к морозам. Он выдерживает многократные циклы замораживания и оттаивания, не теряя прочности. По твёрдости может конкурировать с натуральным камнем, а ещё отлично переносит истирание. Поэтому его часто используют на открытых террасах, крыльцах, лестницах и балконах.

Какая плитка подойдёт именно вам

Чтобы облицовка сохраняла привлекательный вид даже спустя годы, выбирайте плитку:

  • С однородной структурой по всей толщине. Если верхний слой сотрётся, внешний вид останется прежним.
  • С шероховатой поверхностью. Она снижает риск поскользнуться после дождя или снега — особенно важно для ступеней и дорожек.

Важно: несмотря на прочность, керамогранит довольно хрупкий на удар. Упавшая кувалда или тяжёлый инструмент могут оставить скол. Лучше сразу купить пару плиток про запас — пригодятся при замене.

Как выбрать клей для наружной плитки

Даже самая качественная плитка не выдержит сезон, если приклеена неправильно. Вот что важно:

  • Ищите клеи с пометкой "для наружных работ".
  • В составе должны быть модифицирующие добавки — они обеспечивают хорошее сцепление и пластичность, что важно при расширении материалов от перепадов температур.
  • На упаковке обязательно должно быть указано, что клей подходит для керамогранита.

Уточнения

Керамогранит (керамический гранит, керогранит) — искусственный отделочный материал, очень прочный и твёрдый, имитирующий натуральный камень. Вопреки названию, не содержит гранит в своём составе, но похож на него по физическим свойствам.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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