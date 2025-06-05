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Натуральные обои — красиво, но с подвохом: вот что о них нужно знать

2:34
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, что стены могут "дышать" вместе с интерьером? Натуральные обои не только украшают дом, но и создают атмосферу уюта и гармонии с природой. Однако перед покупкой стоит узнать, из чего они сделаны и как с ними обращаться.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Из чего их делают

Натуральные обои — это не просто модный тренд, а целый мир природных материалов. В их составе — волокна абаки, джута, сизаля, ротанга, тростника, бамбуковые ламели, а также шпон дерева (вишня, сандал, абрикос, зебрано) или даже кора пробкового дуба.

Есть и более редкие варианты — с добавлением минералов, стеклянной крошки, ракушек и перламутра. Каждый из этих материалов задаёт обоям свой уникальный рисунок, текстуру и характер.

Как клеить такие обои

Важно: натуральные обои требуют особого подхода. Вот несколько советов:

  • Дайте рулонам "привыкнуть" к комнате: вскройте упаковку и оставьте на 6-24 часа, особенно если обои тяжёлые.
  • Не наклеивайте их рядом с батареями, на солнечной стороне или в сырых помещениях — материал может повести.
  • Клеить такие обои можно встык или с декоративным промежутком, оставляя между полотнами окрашенные полосы стены.
  • Швы из горизонтальных ламелей часто маскируют с помощью бамбуковых планок, джутовых канатов или цветных профилей.

А что с клеем

Большинство натуральных обоев относятся к категории тяжёлых. Подберите специальный клей с высокой степенью сцепления. Обратите внимание на инструкцию: для бумажной основы клеят на обои, для флизелиновой — на стену. Иногда требуется и то, и другое. Помните: вернуть обои можно только при наклеивании первых 2-3 полотен.

Как ухаживать

Правила ухода зависят от материала:

  • Нежные волокна и листья — только для сухих помещений, например, спальни. Ухаживать за ними легко: достаточно стряхивать пыль мягкой метёлкой.
  • Шпон, джут, сизаль, пробковая кора, перламутр — подходят для влажных помещений, легко моются.
  • Для кухни — не лучший вариант, если вентиляция слабая: обои могут впитать запахи. Вытяжка спасёт положение.

Совет: если на шпоне появилось пятно — пройдитесь шлифовальной бумагой, и оно исчезнет.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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