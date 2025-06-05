Ошибка при выборе может испортить весь ремонт — не путайте эти смеси

Знаете ли вы, что два схожих на первый взгляд материала в ремонте имеют принципиально разные задачи? Ошибиться с выбором легко, а переделка будет дорогой.
Штукатурка нужна, когда стены далеки от идеала — с уклонами, ямами и выступами. Она выравнивает базовую геометрию поверхности, придаёт жёсткость и может даже улучшить тепло- и шумоизоляцию.
Чаще всего в составе:
Грубое зерно в составе позволяет перекрывать неровности до 50 мм. Однако после неё поверхность остаётся шершавой — требуется следующий этап.
Шпаклёвочные смеси незаменимы, когда нужно довести плоскость до совершенства — перед покраской или поклейкой обоев.
Варианты шпаклёвок:
По составу бывает гипсовая (для сухих помещений), цементная (устойчива к влаге), полимерная (эластичная и дорогая) и масляно-клеевая (работает даже по влажному основанию).
Главное различие — размер зерна. Чем крупнее, тем больше слой и неровности, которые можно перекрыть. Штукатурка справляется с большими дефектами, шпаклёвка — с мелкими.
Прочность у штукатурки выше, но у шпаклёвки — минимальная усадка и меньше трещин при соблюдении технологии. Цена тоже отличается: штукатурка дешевле.
Штукатурку набрасывают, затем разравнивают правилом или полутерком. Слои: обрызг (до 5 мм), грунт (до 6 мм), накрывка (до 3 мм). При толстых слоях — обязательное армирование.
Шпаклёвка наносится тонким слоем шпателем. Важно не переборщить: при толщине свыше 15 мм возможны трещины.
Правильный порядок зависит от состояния стен:
Лучше сначала потренироваться на незаметных участках. Освещение должно быть ярким, а для проверки результата — меняйте угол света. Так легче заметить изъяны.
Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco "гипс, известь, алебастр") — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором. Применяется для оштукатуривания стен.
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