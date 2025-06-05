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Ошибка при выборе может испортить весь ремонт — не путайте эти смеси

2:50
Недвижимость

Знаете ли вы, что два схожих на первый взгляд материала в ремонте имеют принципиально разные задачи? Ошибиться с выбором легко, а переделка будет дорогой.

Декоративная штукатурка
Фото: freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com
Декоративная штукатурка

Где применяют штукатурку

Штукатурка нужна, когда стены далеки от идеала — с уклонами, ямами и выступами. Она выравнивает базовую геометрию поверхности, придаёт жёсткость и может даже улучшить тепло- и шумоизоляцию.

Чаще всего в составе:

  • Гипс — лёгкий, экологичный, но не любит влагу. Отлично подходит для сухих помещений.
  • Цемент с песком — надёжный вариант даже для сырых стен и фасадов. Долговечен, но тяжёл и сохнет долго.

Грубое зерно в составе позволяет перекрывать неровности до 50 мм. Однако после неё поверхность остаётся шершавой — требуется следующий этап.

Шпаклёвка: финишное прикосновение

Шпаклёвочные смеси незаменимы, когда нужно довести плоскость до совершенства — перед покраской или поклейкой обоев.

Варианты шпаклёвок:

  • Стартовая — подходит для небольших неровностей, но оставляет шероховатости.
  • Финишная — даёт идеально гладкую поверхность.
  • Универсальная — компромисс между первым и вторым вариантом.

По составу бывает гипсовая (для сухих помещений), цементная (устойчива к влаге), полимерная (эластичная и дорогая) и масляно-клеевая (работает даже по влажному основанию).

Как отличить

Главное различие — размер зерна. Чем крупнее, тем больше слой и неровности, которые можно перекрыть. Штукатурка справляется с большими дефектами, шпаклёвка — с мелкими.

Прочность у штукатурки выше, но у шпаклёвки — минимальная усадка и меньше трещин при соблюдении технологии. Цена тоже отличается: штукатурка дешевле.

Как наносят

Штукатурку набрасывают, затем разравнивают правилом или полутерком. Слои: обрызг (до 5 мм), грунт (до 6 мм), накрывка (до 3 мм). При толстых слоях — обязательное армирование.

Шпаклёвка наносится тонким слоем шпателем. Важно не переборщить: при толщине свыше 15 мм возможны трещины.

Что за чем

Правильный порядок зависит от состояния стен:

  • С большими перепадами: сначала штукатурка, затем шпаклёвка.
  • С мелкими дефектами: сразу шпаклёвка.
  • Идеальные стены: достаточно одного слоя финишной шпаклёвки.

Советы новичкам

Лучше сначала потренироваться на незаметных участках. Освещение должно быть ярким, а для проверки результата — меняйте угол света. Так легче заметить изъяны.

Уточнения

Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco "гипс, известь, алебастр") — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором. Применяется для оштукатуривания стен.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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