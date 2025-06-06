Это не холодильник и не стиралка: вот какой домашний прибор опустошает ваш кошелёк быстрее всего

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие ошибочно полагают, что холодильник или стиральная машина — главные виновники высоких счетов за электричество. Однако настоящим "чемпионом" по энергопотреблению оказывается скромный водонагревательный бойлер, который может незаметно опустошать ваш бюджет на тысячи крон ежегодно.

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Неожиданный лидер энергозатрат

Современные холодильники класса А++ потребляют относительно мало — всего 200-300 кВт·ч в год. Посудомоечная машина при ежедневном использовании "накручивает" до 450 кВт·ч, а сушилка для белья — около 750 кВт·ч при трех циклах в неделю.

Однако все эти цифры меркнут по сравнению с водонагревателем: семья из двух человек может тратить на его работу до 60 тысяч рублей в год!

Секреты экономии на горячей воде

Эксперты рекомендуют несколько проверенных способов снизить расходы. Во-первых, важно правильно подобрать объем бойлера: для семьи из 4 человек с душем достаточно 80-120 литров, а при наличии ванны потребуется бак на 120-150 литров.

Оптимальная температура нагрева должна составлять 55-65°C — более высокие значения приводят к неоправданным расходам.

Дополнительные хитрости

Расположение водонагревателя также играет важную роль — чем ближе он к точкам водоразбора, тем меньше тепла теряется при транспортировке воды. Дополнительную экономию обеспечат утепление труб, установка рычажных смесителей вместо вентильных и привычка принимать душ вместо ванны.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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