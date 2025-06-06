Без молотка и гвоздей: как освежить интерьер в квартире за копейки

Даже самые уютные дома со временем требуют обновления. Хорошая новость: для преображения пространства не обязательно затевать капитальный ремонт. Достаточно грамотно расставить акценты, и ваш интерьер заиграет новыми красками.
Смена оконного текстиля способна кардинально изменить атмосферу комнаты. Для небольших помещений идеально подходят легкие ткани светлых оттенков — они визуально расширяют пространство.
Если хочется добавить глубины, выбирайте насыщенные цвета: горчичный, темно-синий или терракотовый. Интересный эффект дают ткани с вертикальным рисунком — они "приподнимают" потолки.
Несколько новых декоративных подушек (оптимально 3-5 штук размером 40x40 см) и мягкий плед могут полностью преобразить диван.
Сочетайте однотонные ткани с узорчатыми — геометрическими или с растительными мотивами. Для семей с детьми и аллергиков лучше выбирать гипоаллергенные материалы: хлопок или микрофибру.
Обновить интерьер помогут:
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Американцы массово фотографируют рыбные консервы! Узнайте, почему этот тренд набирает популярность, и как рыбные консервы могут стать полезным дополнением к вашему рациону, обеспечивая омега-3 и витамин D.