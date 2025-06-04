Бабушкин секрет: как вернуть сковородам из нержавейки зеркальный блеск за копейки

Выбрасываете деньги на дорогие чистящие средства? Зря! Оказывается, чтобы вернуть сковородкам из нержавеющей стали первозданный блеск, нужны всего два копеечных ингредиента, которые есть на каждой кухне.
Секрет кроется в простой комбинации пищевой соды и уксуса. Для въевшихся загрязнений сделайте кашицу из соды и воды, нанесите на проблемные участки и оставьте на 10-15 минут. Особенно стойкие пятна исчезнут, если прокипятить в сковороде раствор соды (3-4 столовые ложки на литр воды).
Радужные разводы от перегрева и белесый налет от жесткой воды легко удаляются белым уксусом. Просто протрите поверхность смоченной в уксусе губкой или прокипятите уксусный раствор (1:1 с водой), затем смойте обычным способом.
Эксперты журнала Better Homes and Gardens напоминают:
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи. Имеет, как правило, круглую форму.
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