Бабушкин секрет: как вернуть сковородам из нержавейки зеркальный блеск за копейки

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбрасываете деньги на дорогие чистящие средства? Зря! Оказывается, чтобы вернуть сковородкам из нержавеющей стали первозданный блеск, нужны всего два копеечных ингредиента, которые есть на каждой кухне.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Секрет кроется в простой комбинации пищевой соды и уксуса. Для въевшихся загрязнений сделайте кашицу из соды и воды, нанесите на проблемные участки и оставьте на 10-15 минут. Особенно стойкие пятна исчезнут, если прокипятить в сковороде раствор соды (3-4 столовые ложки на литр воды).

Радужные разводы от перегрева и белесый налет от жесткой воды легко удаляются белым уксусом. Просто протрите поверхность смоченной в уксусе губкой или прокипятите уксусный раствор (1:1 с водой), затем смойте обычным способом.

Эксперты журнала Better Homes and Gardens напоминают:

Всегда давайте посуде полностью остыть перед мытьем

Используйте только мягкие губки и щадящие моющие средства

Избегайте металлических скребков и агрессивной химии

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи. Имеет, как правило, круглую форму.



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