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Липучки прошлый век: что действительно избавит вас от назойливых мух

2:09
Недвижимость

Избавиться от назойливых мух в доме можно с помощью простого самодельного средства, для которого потребуется лишь пластиковая бутылка, рисовый уксус и жидкость для мытья посуды. Эксперты отмечают, что насекомых особенно привлекают ферментированные продукты и сладкие ароматы, что делает эти компоненты идеальной основой для ловушки.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Процесс изготовления заключается в следующем: верхнюю часть бутылки необходимо срезать и перевернуть, вставив горлышком вниз, чтобы получилась воронка. Затем две части скрепляют между собой скотчем или клеем. На дно наливают небольшое количество воды, добавляют рисовый уксус и пару капель моющего средства, которое снижает поверхностное натяжение, не позволяя мухам выбраться наружу. Специалисты советуют регулярно обновлять смесь, чтобы поддерживать эффективность ловушки.

Кроме этого метода, существуют и другие способы борьбы с насекомыми. Например, яблочный уксус, подогретый и смешанный с моющим средством, также приманивает мух. Раствор переливают в банку, а сверху помещают бумажную воронку, через которую насекомые проникают внутрь, но не могут выбраться обратно.

Ещё один вариант предполагает использование сахарного сиропа с дрожжами. В тёплую воду добавляют коричневый сахар, тщательно размешивают, а после остывания посыпают поверхность дрожжами. В процессе брожения выделяется углекислый газ, который привлекает мух. Такую ловушку оставляют на несколько дней для максимального эффекта.

Также отмечается, что мух можно приманить красным вином, налитым в неглубокую ёмкость. Ещё один необычный рецепт включает молоко, сахар и молотый перец — смесь нагревают, а затем оставляют в открытой банке, где она действует как эффективная приманка. Эти методы позволяют избавиться от насекомых без использования химических средств, сохраняя при этом экологичность домашнего пространства.

Уточнения

Муха — насекомое отряда двукрылых.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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