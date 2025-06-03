123 тысячи за квадрат: шокирующие цены на вторичку в Ростове-на-Дону

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Май 2025 года принёс новые ценовые рекорды на ростовском рынке вторичного жилья — средняя стоимость квадратного метра превысила 123 тысячи рублей, а за стандартную однокомнатную квартиру площадью 46 "квадратов" теперь просят около 5,7 миллиона.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International новостройка

При этом количество доступных вариантов продолжает уменьшаться — за месяц предложений стало на 2,5% меньше, пишет rostovgazeta.ru.

Специалисты связывают текущую ситуацию с сезонным затишьем и ожиданием решения Центробанка по ключевой ставке, которое определит дальнейшую динамику рынка. Покупатели замерли в нерешительности, а продавцы не спешат снижать цены, несмотря на сокращение спроса.

Особую тревогу экспертов вызывает парадоксальная ситуация с новостройками — при 70% нераспроданного жилья цены на первичном рынке продолжают расти, косвенно подтягивая за собой и вторичный сегмент.

Летом возможны два сценария: либо снижение ставки вновь активизирует спрос, либо сохранение текущей финансовой политики окончательно заморозит и без того вялую покупательскую активность.

Уточнения

Ростов-на-Дону — 12-й по численности населения город в России, 1-й в ЮФО и 1-й в области. В Ростове-на-Дону проживает 1 137 904 чел. (2025), или 27.63 % населения области.



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