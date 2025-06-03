Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вдохновляемся трендами 2025 года: как создать роскошный интерьер без больших затрат
Дворники всё размазывают? Проверьте это, прежде чем менять
Лилейники: 7 секретов для пышного цветения, которые вы не знали
Забудьте о скачках сахара: этот фрукт поможет стабилизировать его и улучшить работу кишечника
WhatsApp отключился: каким устройствам закрыт доступ
Все активы будут конфискованы в пользу государства: компания Леста игры доигралась
Париж гостеприимен: как бар Les Ambassadeurs может удивить даже искушённых гурманов
Турецкий мужчина покорил соцсети: он каждый день переплывает Босфор по дороге на работу
Вкуснейшее картофельное рагу: раскроем маленький секрет превосходного блюда – ваши гости будут в восторге

123 тысячи за квадрат: шокирующие цены на вторичку в Ростове-на-Дону

1:16
Недвижимость

Май 2025 года принёс новые ценовые рекорды на ростовском рынке вторичного жилья — средняя стоимость квадратного метра превысила 123 тысячи рублей, а за стандартную однокомнатную квартиру площадью 46 "квадратов" теперь просят около 5,7 миллиона.

новостройка
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
новостройка

При этом количество доступных вариантов продолжает уменьшаться — за месяц предложений стало на 2,5% меньше, пишет rostovgazeta.ru.

Специалисты связывают текущую ситуацию с сезонным затишьем и ожиданием решения Центробанка по ключевой ставке, которое определит дальнейшую динамику рынка. Покупатели замерли в нерешительности, а продавцы не спешат снижать цены, несмотря на сокращение спроса.

Особую тревогу экспертов вызывает парадоксальная ситуация с новостройками — при 70% нераспроданного жилья цены на первичном рынке продолжают расти, косвенно подтягивая за собой и вторичный сегмент.

Летом возможны два сценария: либо снижение ставки вновь активизирует спрос, либо сохранение текущей финансовой политики окончательно заморозит и без того вялую покупательскую активность.

Уточнения

Ростов-на-Дону 12-й по численности населения город в России, 1-й в ЮФО и 1-й в области. В Ростове-на-Дону проживает 1 137 904 чел. (2025), или 27.63 % населения области.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Наука и техника
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Криштиану Роналду покидает свою команду: известен клуб, куда он может перейти
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Последние материалы
WhatsApp отключился: каким устройствам закрыт доступ
Все активы будут конфискованы в пользу государства: компания Леста игры доигралась
Париж гостеприимен: как бар Les Ambassadeurs может удивить даже искушённых гурманов
Турецкий мужчина покорил соцсети: он каждый день переплывает Босфор по дороге на работу
Вкуснейшее картофельное рагу: раскроем маленький секрет превосходного блюда – ваши гости будут в восторге
Город, в котором крысы больше не враги: сценарий из будущего или кошмар наяву
Степан Меньщиков поведал о сыне Ване, который оказался ему неродным
Время прополки: когда и как часто нужно проверять огород для максимального урожая
Новый маршрут через Мексику: зачем Hyundai первой воспользовалась им
Звезда Универа Мария Кожевникова: именно она стала для актрисы главным кумиром и помогла добиться успеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.