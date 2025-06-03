Небоскрёб-призрак: как самое красивое здание Дубая осталось без жильцов

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В футуристическом ландшафте Дубая, где небоскребы соревнуются в смелости форм, 75-этажная Cayan Tower выделяется особенно дерзким замыслом. Ее спиралевидный силуэт, закручивающийся на 90 градусов от основания к вершине, должен был стать новым символом города, демонстрируя, что здесь создают не просто высокие, но технологически совершенные здания.

Фото: https://unsplash.com/photos/gMes5dNykus by Patrick Tomasso, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стеклянное здание

Спроектированная той же фирмой, что работала над Бурдж-Халифой, башня открылась в 2013 году с громкими обещаниями: ее уникальная конструкция не только красива, но и функциональна — поворот каждого этажа на 1,2 градуса помогает рассеивать ветровые нагрузки, делая здание устойчивым даже к ураганам.

Однако за впечатляющим фасадом скрывается неожиданная реальность: спустя более десяти лет большинство из 495 роскошных апартаментов остаются пустыми. При стоимости проекта в миллиард долларов и расположении в престижном районе Dubai Marina, башня так и не стала желанным домом для состоятельных жителей.

Причины этого парадокса кроются в особенностях дубайского рынка недвижимости: первоначальные покупатели приобретали квартиры как инвестиционные активы, не планируя в них селиться, а высокие цены (от 700 тысяч до 2,5 миллионов долларов) и существенные расходы на содержание отпугнули тех, кто рассматривал башню как место для жизни.

Ситуацию усугубил строительный бум 2000-х, когда в Дубае возвели столько элитного жилья, что предложение в разы превысило реальный спрос. Пандемия COVID-19 окончательно подкосила рынок: с падением туризма и изменением предпочтений (люди стали искать более просторное жилье в пригородах) шансы на заполнение Cayan Tower сократились до минимума.

Сегодня она остается одновременно архитектурной иконой и наглядным уроком — даже самые смелые инженерные решения не гарантируют коммерческого успеха, если не учитывают реальные потребности рынка.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.



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