Счётчик будущего уже у вас дома — но вам об этом никто не сказал

Если вы всё ещё передаёте показания электросчётчика вручную — возможно, вы тратите время зря. Всё чаще в частных домах появляются современные приборы, которые делают это автоматически. Размещённые на столбах рядом с домами, они передают данные напрямую в энергоснабжающую организацию с помощью встроенных модулей связи.
Такие счётчики фиксируют всё самостоятельно, не требуя вмешательства человека. Тем не менее, по привычке многие продолжают отправлять показания через пульты, по телефону или через личный кабинет. Это часто связано с недоверием к технике или отсутствием чётких разъяснений от поставщика услуг.
"Во многих случаях нет необходимости вручную снимать и передавать данные — вся информация фиксируется и передаётся системой без участия потребителя", — отметил Дмитрий Бондарь, общественный деятель и специалист по ЖКХ.
Тем не менее, не стоит думать, что автоматическая передача работает у всех. Счётчики бывают разные, и далеко не каждый способен справиться с задачей без вашей помощи. Особенно если устройство старого образца. Поэтому не торопитесь расслабляться — сначала проверьте, подключён ли ваш прибор к системе удалённого учёта.
"Если вы не уверены, что у вас установлен автоматический модуль передачи данных, лучше всего позвонить в свою энергоснабжающую организацию и уточнить", — добавил Бондарь.
Таким образом, прежде чем перестать передавать показания, убедитесь, что ваш счётчик действительно "умный". Иначе рискуете получить некорректный счёт — с перерасчётом и переплатой, сообщает NEWS.ru.
Счётчик (электроника) — электронное устройство для подсчета количества импульсов, поступающих на его вход, с помощью непрерывного суммирования; или для определения степени накопления какой-либо величины во времени, методом интегрирования значения текущего измерения.
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