Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диета, от которой появляются прыщи: вот какие продукты лучше исключить
Сохраняем влагу в жару: как мульча поможет вашим помидорам и огурцам
Добыча нефти растёт — но за этим решением скрыт серьёзный конфликт
Воск на мойке самообслуживания — блеск за деньги, но не всегда за результат
Как понять, что за вашим смартфоном ведётся слежка — 6 главных признаков
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Томатный сок, пиво и чёрный перец: необычные решения для чистоты в вашем доме
Ваша земля в безопасности: как правильно бороться с борщевиком и не получить ожоги
Сон в жаре — риск для жизни: почему собакам нужна прохлада даже ночью

Счётчик будущего уже у вас дома — но вам об этом никто не сказал

1:46
Недвижимость

Если вы всё ещё передаёте показания электросчётчика вручную — возможно, вы тратите время зря. Всё чаще в частных домах появляются современные приборы, которые делают это автоматически. Размещённые на столбах рядом с домами, они передают данные напрямую в энергоснабжающую организацию с помощью встроенных модулей связи.

электросчётчик
Фото: https://commons.wikimedia.org by Andrey Artemyev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
электросчётчик

Такие счётчики фиксируют всё самостоятельно, не требуя вмешательства человека. Тем не менее, по привычке многие продолжают отправлять показания через пульты, по телефону или через личный кабинет. Это часто связано с недоверием к технике или отсутствием чётких разъяснений от поставщика услуг.

"Во многих случаях нет необходимости вручную снимать и передавать данные — вся информация фиксируется и передаётся системой без участия потребителя", — отметил Дмитрий Бондарь, общественный деятель и специалист по ЖКХ.

Тем не менее, не стоит думать, что автоматическая передача работает у всех. Счётчики бывают разные, и далеко не каждый способен справиться с задачей без вашей помощи. Особенно если устройство старого образца. Поэтому не торопитесь расслабляться — сначала проверьте, подключён ли ваш прибор к системе удалённого учёта.

"Если вы не уверены, что у вас установлен автоматический модуль передачи данных, лучше всего позвонить в свою энергоснабжающую организацию и уточнить", — добавил Бондарь.

Таким образом, прежде чем перестать передавать показания, убедитесь, что ваш счётчик действительно "умный". Иначе рискуете получить некорректный счёт — с перерасчётом и переплатой, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Счётчик (электроника) — электронное устройство для подсчета количества импульсов, поступающих на его вход, с помощью непрерывного суммирования; или для определения степени накопления какой-либо величины во времени, методом интегрирования значения текущего измерения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Туризм
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов Аудио 
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Садоводство, цветоводство
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев Аудио 
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Наука и техника
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Криштиану Роналду покидает свою команду: известен клуб, куда он может перейти
Случайная находка на АЗС в США: двухдолларовая купюра превратилась в миллионы
Случайная находка на АЗС в США: двухдолларовая купюра превратилась в миллионы
Последние материалы
Счётчик будущего уже у вас дома — но вам об этом никто не сказал
Воск на мойке самообслуживания — блеск за деньги, но не всегда за результат
Как понять, что за вашим смартфоном ведётся слежка — 6 главных признаков
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Томатный сок, пиво и чёрный перец: необычные решения для чистоты в вашем доме
4 июня: Брусиловский прорыв, день рождения рокфора и юбилей Анджелины Джоли
Ваша земля в безопасности: как правильно бороться с борщевиком и не получить ожоги
Сон в жаре — риск для жизни: почему собакам нужна прохлада даже ночью
Как подготовить кожу к макияжу: 6 простых шагов для безупречного результата
Ради гонорара?: экс-продюсер Тату усомнился в искренности воссоединения Катиной и Волковой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.