Счётчик будущего уже у вас дома — но вам об этом никто не сказал

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы всё ещё передаёте показания электросчётчика вручную — возможно, вы тратите время зря. Всё чаще в частных домах появляются современные приборы, которые делают это автоматически. Размещённые на столбах рядом с домами, они передают данные напрямую в энергоснабжающую организацию с помощью встроенных модулей связи.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Andrey Artemyev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ электросчётчик

Такие счётчики фиксируют всё самостоятельно, не требуя вмешательства человека. Тем не менее, по привычке многие продолжают отправлять показания через пульты, по телефону или через личный кабинет. Это часто связано с недоверием к технике или отсутствием чётких разъяснений от поставщика услуг.

"Во многих случаях нет необходимости вручную снимать и передавать данные — вся информация фиксируется и передаётся системой без участия потребителя", — отметил Дмитрий Бондарь, общественный деятель и специалист по ЖКХ.

Тем не менее, не стоит думать, что автоматическая передача работает у всех. Счётчики бывают разные, и далеко не каждый способен справиться с задачей без вашей помощи. Особенно если устройство старого образца. Поэтому не торопитесь расслабляться — сначала проверьте, подключён ли ваш прибор к системе удалённого учёта.

"Если вы не уверены, что у вас установлен автоматический модуль передачи данных, лучше всего позвонить в свою энергоснабжающую организацию и уточнить", — добавил Бондарь.

Таким образом, прежде чем перестать передавать показания, убедитесь, что ваш счётчик действительно "умный". Иначе рискуете получить некорректный счёт — с перерасчётом и переплатой, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Счётчик (электроника) — электронное устройство для подсчета количества импульсов, поступающих на его вход, с помощью непрерывного суммирования; или для определения степени накопления какой-либо величины во времени, методом интегрирования значения текущего измерения.



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